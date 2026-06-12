Breckle, deutscher Schlafmöbel-Produzent, in Insolvenz gerutscht

Der deutsche Schlafmöbel-Produzent Breckle ist in die Insolvenz gerutscht. Der Matratzen-, Polster- und Boxspringbettenhersteller will aus eigener Kraft aus der finanziellen Schieflage kommen.

Der deutsche Schlafmöbel -Produzent Breckle ist in die Insolvenz gerutscht. Der Matratzen -, Polster - und Boxspringbetten hersteller will aus eigener Kraft aus der finanziellen Schieflage kommen. Als vorläufiger Sachwalter überwacht Rechtsanwalt Kai Dellit das Verfahren.

Das Unternehmen verfügt über ein leistungsfähiges Produktportfolio und eine breit gestreute Kundenstruktur. Der Sanierungsexperte Klaus Ziegler ist überzeugt, dass sich das Unternehmen mit seinem Team und seinen Produkten das Potenzial auf dem Markt erschließen kann. Der Geschäftsbetrieb läuft auch im Eigenverwaltungsverfahren uneingeschränkt weiter. Die Lage ist jedoch schwierig, da Hersteller zuletzt Mehrkosten von bis zu 25 Prozent gemeldet haben.

Das Unternehmen setzt auf "Made in Germany" und legt Wert darauf, dass die Produkte in Deutschland hergestellt werden





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