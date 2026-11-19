Ein hessischer Polizeibeamter scheiterte mit seiner Breitling-Uhr in Bares für Rares. Trotz guter Expertise boten die Sammler nur 1.100 Euro statt der geforderten 2.000 Euro.

Im Händlerraum der ZDF-Show Bares für Rares regnet es nur selten Geldscheine, selbst wenn die mitgebrachten Objekte von hoher Qualität sind. Diese bittere Erfahrung musste ein kriminalistisch tätiger Beamter aus Hessen machen, der seine Armbanduhr vor dem Auftritt extra in Stand setzen ließ, um seine Verhandlungsposition zu stärken.

Die Uhr und die aufwendige Vorbereitung des Verkäufers

Der 1994 erworbene Chronomat der renommierten Marke Breitling stand auf dem Verkaufsplans des Mannes, der sich unter dem Namen Thomas Philipp in der Sendung vorstellte. Da er das teure Accessoire in den letzten Jahren zunehmend weniger nutzte, entschloss er sich zur Veräußerung, um die Investition zu realisieren. Um seine Chancen auf einen hohen Preis zu maximieren, nahm er das Zeitmesswerk zu einer Generalüberholung in die Werkstatt. Die Hoffnung war groß, dass diese sichtbare Pflege den Wert im Studio direkt in bares Geld umwandeln würde.

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Die Einschätzung der Expertin Wendela Horz

Expertin Wendela Horz analysierte den Chronomat sorgfältig und zeigte sich positiv über die beigelegten originalen Dokumente, die die Echtheit des teuren Zeitmessers unanfechtbar bewiesen. Sie monierte zwar fachlich korrekt, dass bei der jüngsten Reparatur nicht ausschließlich originalgetreue Ersatzteile zum Einsatz kamen. Dennoch reichte die Qualität der Uhr aus, um seinen ursprünglichen Wunschpreis von 1.800 Euro auf 2.000 Euro nach oben zu korrigieren. Horz sah also ein deutliches Potenzial für den Verkaufspreis in dieser Höhe.

Differierende Ansichten der Händler im Raum

Doch die Atmosphäre im Händlerraum war von einer völlig anderen Dynamik geprägt als in der Expertenrunde. Susanne Steiger, eine erfahrene Händlerin, stellte eine kalkulatorisch strikte Rechnung auf, die weit von der euphorischen Einschätzung der Expertin entfernt war. Sie war überzeugt, dass die Uhr im weiteren Einzelhandel lediglich für maximal 1.800 Euro abzusetzen sei. Hinzu kämen für sie noch einmal rund 200 Euro an Kosten für ein komplett neues Lederarmband, was ihre Margen weiter schmälerte.

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Das Verhandlungsergebnis und der Ausgang

Keiner der weiteren Händler im Raum zeigte Interesse an dem hohen Preisanspruch von 2.000 Euro. Der etablierte Sammlerhändler Waldi legte nach, bot jedoch mit 1.100 Euro nur etwa die Hälfte des von der Expertin genannten Wertes. Da kein anderer Händler diesen oder einen höheren Betrag bot, scheiterte der Verkauf endgültig. Thomas Philipp musste die Uhr, die er so mühsam vorbereitete, unverkauft wieder mit nach Hause nehmen, was seine Mühen der Generalüberholung zunichtemachte.

Hintergrund zur Show Bares für Rares

Vergleich mit ähnlichen Formaten

Die Sendung, die werktags um 15:05 Uhr im ZDF läuft, hat sich über mehr als 2.000 Folgen ein festes Format bewahrt. Zuerst bewerten Sachverständige die mitgebrachte Ware, bevor anschließend im Händlerraum um den finalen Verkaufspreis gefeilscht wird. Wiederholungen strahlt der Ableger ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr aus. Dieses Konzept funktioniert oft, scheitert aber wie in diesem Fall an den unterschiedlichen Wertvorstellungen von Experten und Marktakteuren.

Ähnliche Dynamiken zeigt auch die Konkurrenzshow Die Höhle der Löwen, wo Deals häufig an zu hohen Erwartungen der Gründer platzen. Die Mechanik ist bei beiden Formaten vergleichbar: Eine subjektive oder technische Wertschätzung trifft auf harte Marktfaktoren und Gewinnmargen der Käufer. Während Experten wie Horz technische Details und historische Dokumente honorierten, orientierten sich die Händler wie Steiger und Waldi rein an der künftigen Verkaufsfähigkeit und den notwendigen Restarbeiten, um ein profitables Geschäft zu machen.