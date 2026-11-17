Ein hessischer Kriminalbeamter veräussert seine reparierte Breitling im ZDF. Die Expertin schätzt auf 2000 Euro, doch die Händler bieten nur 1100 Euro.

Im Händlerraum der Fernsehsendung "Bares für Rares" führt übermäßige Sorgfalt beim Zustand der mitgebrachten Objekte nicht zwangsläufig zu höheren Verkaufspreisen. Diese schmerzliche Erfahrung musste ein Kriminalbeamter aus Hessen machen, der seine Armbanduhr im Vorfeld extra noch reparieren ließ, um die Chancen auf einen lukrativen Deal zu maximieren. Der Kaufmann Thomas Philipp wollte mit dem Sammlerstück Geld machen, scheiterte jedoch an den realen Marktbedingungen unter den Händlern.

Expertise versus Marktpreis

Die Uhrmacherin und Expertin Wendela Horz begutachtete das Exemplar der renommierten Firma Breitling, das Philipp 1994 gekauft hatte, und freute sich über die beigelegten Dokumente. Diese Papiere belegten einwandfrei die Echtheit des Zeitmessers, wodurch das Vertrauen in den Wert des Stücks zunächst gesteigert wurde. Horz monierte lediglich, dass bei der durchgeführten Reparatur nicht alle Teile originalgetreu ersetzt wurden, was den Sammlerwert minimal beeinträchtigt.

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Trotz dieser kleinen Mängel korrigierte Wendela Horz den Wunschpreis des Verkäufers positiv nach oben. Der von Philipp angestrebte Betrag von 1.800 Euro wurde durch die Expertise auf 2.000 Euro aufgewertet, da der technische Zustand durch die Generalüberholung deutlich verbessert war. Diese Einschätzung schien im ersten Moment vielversprechend für einen erfolgreichen Handel zu sein.

Händler-Konkurs im Händlerraum

Im Händlerraum stieß das Sammlerstück auf deutlich weniger Interesse als erhofft, wo die wirtschaftliche Realität die theoretische Bewertung korrigierte. Susanne Steiger, eine der anwesenden Händlerinnen, machte eine ganz andere Rechnung auf als Wendela Horz, indem sie die Reparaturkosten und den Wiederverkaufswert genauer analysierte. Sie sah die Uhr im eigenen Verkauf bei maximal 1.800 Euro, da dies der Preis war, den die Kunden zu zahlen bereit sind.

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Steiger wollte noch etwa 200 Euro in ein neues Armband investieren, um das Produkt marktfähig zu machen. Entsprechend wollte sie den von der Expertin aufgerufenen Preis von 2.000 Euro nicht zahlen, da diese Marge bei ihrem Geschäftsmodell nicht vertretbar wäre. Diese rationale Kalkulation teilten auch die übrigen Anbieter im Raum, die den Markt für solche Gebrauchtuhren besser einschätzten.

Ergebnis und Ausstrahlung

Die andere Händlerfirma Waldi bot am Ende des Verhandlungsrings lediglich 1.100 Euro für die Breitling, was deutlich unter dem Expertenwert lag. Da niemand mehr als diesen Betrag bot, musste Thomas Philipp sein Schätzchen enttäuscht wieder mit nach Hause nehmen, da keine Einigung erzielt werden konnte. Dies unterstreicht die Diskrepanz zwischen fachlicher Bewertung und tatsächlicher Zahlungsbereitschaft im Handel.

Das Konzept der Sendung hat sich in über 2.000 Folgen nicht verändert, da Sachverständige die Ware bewerten und erst danach gefeilscht wird. "Bares für Rares" läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF, wobei Wiederholungen der Sendung beim Ableger ZDF um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr gestrahlt werden. Solche Enttäuschungen sind Teil der showtypischen Dynamik zwischen Expertenwissen und Händlerrationalität.