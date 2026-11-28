Josip Brekalo legt mit vier Assists auf und sichert Hertha BSC die vorzeitige Tabellenführung. Details zum 4:0 Sieg gegen Karlsruhe und den kommenden DFB-Pokal Test.

Hertha BSC hat am vergangenen Wochenende einen der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Meisterschaft in der 2. Liga gemacht. Nach dem klaren 4:0 Erfolg gegen Karlsruher SC führt der Verein aus der Hauptstadt nun mit sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger. Trainer Stefan Leitl hatte vorab angekündigt, als ungeschlagener Spitzenreiter nach München zu reisen, um im DFB-Pokal Achtelfinale auf den FC Bayern zu treffen. Dieses Ziel wurde durch die vorzeitige Weihnachtsmeisterschaft unterstrichen, da die Mannschaft nun den 12. Sieg im 13. Saisonspiel feiern darf.

Brekalo dominiert Scorerliste mit 14 Beteiligungen

Der kroatische Flügelstürmer Josip Brekalo ist mit Abstand der beste Scorer der gesamten 2. Liga. Mit vier direkten Torbeteiligungen am Dienstagabend steigt seine Saisonbilanz auf 14 Punkte. Er erzielte das erste Tor und bereitete drei weitere vor, was seine herausragende Form unterstreicht. Der 28-Jährige sprintete bei einem Konter über den halben Platz und schob in der 41. Minute zum 1:0 ein. Diese Leistung positioniert ihn fest an der Spitze der Statistiken, während er sich nun auf den großen Test in der Allianz Arena vorbereitet.

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Einzigartige Atmosphäre und taktische Umstellungen

Im Olympiastadion herrschte eine besondere Atmosphäre, da die 50-jährige Fanfreundschaft zwischen KSC und Hertha BSC sichtbar wurde. Die Anhänger des Gastgebers verzichteten komplett auf den Gästeblock und saßen gemischt mit den Hertha-Fans auf den Rängen. Nach einer spektakulären Choreografie entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Duell auf dem Feld. Karlsruhe musste bereits nach vier Minuten umstellen, da Heliton für den verletzten Tremoulet eingewechselt werden musste. Die beste Chance der Gäste vergab Wanitzek in der 32. Minute, dessen Schuss glücklicherweise an die Latte klatschte.

Grönning und Brekalo entscheiden die Partie

Sebastian Grönning übernahm nach der Pause die offensive Führung. Er traf in der 50. und 57. Minute jeweils nach Zuspiel von Josip Brekalo. Marius Gersbeck, zwischen 2019 und 2023 selbst beim KSC aktiv, parierte Nachschüsse glänzend und hielt die Gastgeber stabil im Spiel. In der 64. Minute setzte Brekalo dann den endgültigen Schlusspunkt zum 4:0. Die Fans können nun weiter von der magischen 100-Punkte-Marke träumen, während der KSC im Tabellenkeller verharren muss. Das Team aus Baden-Württemberg ist im DFB-Pokal bereits gegen Borussia Gladbach ausgeschieden.

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Auswirkungen auf die Liga und andere Spiele

Die Niederlage hat schwerwiegende Folgen für die Aufstiegschancen des Gastgebers. Holstein Kiel gibt die rote Laterne vorerst an Cottbus ab. Beim 3:0 Sieg von Holstein Kiel gegen 1. FC Kaiserslautern stand Harres im Mittelpunkt. In der 27. Minute stahl er dem FCK-Keeper Krahl bei einem Einwurf den Ball und schob ins leere Tor. Der Schiedsrichter entschied auf Foul, obwohl die TV-Bilder kaum eine Berührung zeigten. Unbestritten war der Elfmeter in der 53. Minute, den Yardimci gegen Tolkin im Strafraum provozierte und Harres in der 54. Minute sicher verwandelte.

Dramatisches Elbe-Duell in der Nachspielzeit

Ein weiteres Highlight bot das Elbe-Duell zwischen Dresden und St. Pauli. Dresden besiegte den FC St. Pauli mit 2:1 nach einem Comeback in der Nachspielzeit. Per Ahlstrand brachte die Kiezkicker bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der 79. Minute in Führung. Zuvor war ein Treffer von Vermeij wegen Abseits aberkannt worden. Keller glich per berechtigtem Foulelfmeter in der 90. Minute plus 4 Sekunden aus. Der 20-jährige Inanoglu schlug dann in der 90. Minute plus 6 Sekunden zu und bescherte Dresden drei wichtige Zähler. Durch die Niederlage verpasste Kaiserslautern den Sprung auf einen direkten Aufstiegsrang.