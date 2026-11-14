Die Landesregierung in Bremen beendet die umstrittene Kampagne des Verfassungsschutzes gegen Islamismus. Innensenatorin Eva Högl entschuldigt sich für die fehlgeleitete Botschaft und räumt Fehler ein, betont aber die Notwendigkeit der Sicherheitsarbeit.

Die Landesregierung in Bremen hat die öffentliche Aufklärungskampagne des Landesamts für Verfassungsschutz gegen den legalistischen Islamismus vorzeitig beendet. Die Entscheidung fiel am Samstag nach intensiven Debatten und starker Kritik, die vor allem von der muslimischen Community im Land geäußert wurde. Innensenatorin Eva Högl von der SPD gab dabei zu, dass die Durchführung der Maßnahmen gravierende Mängel aufwies, die viele Bürgerinnen und Bürger verletzt haben. Sie betonte in einer öffentlichen Erklärung, dass sie die tiefe Betroffenheit der Menschen in der Hansestadt sehr wohl bewusst wahrgenommen habe. Högl drückte ihr tiefes Bedauern für die entstandene Situation aus und räumte ein, dass die gewählte Strategie nicht den Erwartungen entsprach.

Wolf im Schafspelz löst Kontroverse aus

Der Auslöser der öffentlichen Empörung war ein spezifisches Plakat, das auf öffentlichen Anzeigetafeln in Bremen zu sehen war. Die Grafik zeigte einen Wolf, der getarnt in einem Schafspelz dargestellt wurde, um die Taktik islamistischer Gruppen zu symbolisieren. Begleitend dazu stand die Warnung, dass das freundliche Auftreten dieser Gruppen eine Fassade für antidemokratische Kernbestrebungen bilde. Die Kampagne zielte explizit darauf ab, die Öffentlichkeit über die Netzwerke der Muslimbruderschaft und die Gefahr einer gesellschaftlichen Unterwanderung aufzuklären. Die Botschaft sollte verdeutlichen, dass scheinbar harmlose Strukturen im Kern eine Bedrohung für den demokratischen Staat darstellen könnten.

Also read Issa Remmo im EU-Parlament: Clan-Chef bei Symposion gegen Islamismus

Innensenatorin räumt Fehler in Umsetzung ein

Eva Högl stellte klar, dass das politische Ziel der Kampagne, die Bevölkerung vor extremistischen Einflüssen zu schützen, korrekt gewesen sei. Allerdings habe die Ausführung der Maßnahme versagt und negative Seiten effects erzeugt. Die Senatorin führte aus, dass die Kommunikation den falschen Eindruck vermittelt habe, bereits ein freundliches Verhalten von Muslimen würde automatisch als verdächtig gewertet. Dadurch fühlten sich viele Menschen angesprochen, die eigentlich nicht das Ziel der Aufklärungskampagne waren. Sie betonte, dass dieser negative Effekt nicht auf der Haltung der Muslime basiere, sondern ausschließlich auf der fehlerhaften Gestaltung der Kampagne zurückzuführen sei.

Anerkennung muslimischen Lebens in Bremen

Um den entstandenen Konflikt zu deeskalieren, hob Eva Högl die Bedeutung des muslimischen Lebens für die Stadt Bremen hervor. Sie betonte, dass Musliminnen und Muslime fest und willkommen Teil der Gesellschaft in der Hansestadt seien. Schätzungen zufolge leben zwischen 50.000 und 60.000 Muslime in Bremen, wobei die Fatih-Moschee in Bremen-Gröpelingen eine der drei größten Moscheen Deutschlands ist. Die Innensenatorin versicherte, dass die Regierung weiterhin entschlossen gegen die Gefahr des Islamismus vorgehen wolle. Allerdings soll diese Sicherheitsarbeit nun in engerer Zusammenarbeit und mit der Unterstützung der muslimischen Bevölkerung erfolgen.

Advertisement

Zusammenarbeit als wirksamster Schutz

Eva Högl erklärte, dass der effektivste Weg, um die Gesellschaft vor extremistischen Einflüssen zu schützen, die Kooperation mit der muslimischen Community sei. Da Musliminnen und Muslime in Bremen und Bremerhaven am stärksten von den negativen Auswirkungen dieser Strömungen betroffen sind, kommt ihnen eine Schlüsselrolle bei der Prävention zu. Die Landesregierung plant, diese Partnerschaft zu intensivieren, anstatt durch pauschale Warnkampagnen Vertrauen zu zerstören. Dieser strategische Wechsel soll dazu beitragen, dass Gefahren frühzeitig erkannt und neutralisiert werden können, ohne ganze Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren.

Warnung vor schleichender Islamisierung

Neben den lokalen Maßnahmen in Bremen gibt es auch wissenschaftliche Stimmen, die vor den Gefahren des Islamismus warnen. Der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer hat sich jüngst in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst zu den Risiken geäußert. Er warnt vor einer schleichenden Islamisierung, die durch verschiedene Gruppierungen vorangetrieben wird. Als konkrete Beispiele nannte er die arabische Organisation Hizb ut-Tahrir sowie die bereits erwähnte Muslimbruderschaft. Diese Experteneinschätzung unterstreicht, dass die Bedrohungslage auch nach Beendigung der Bremer Kampagne weiterhin ernst zu nehmen ist.