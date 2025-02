Bremen kassiert 1:3-Niederlage gegen Hoffenheim

Werder Bremen musste sich am heutigen Spieltag mit 1:3 gegen Hoffenheim geschlagen geben. Besonders bitter für die Bremer: Niklas Stark, der nach Gelb-Rot-Sperre zurückkehrte, wurde vor den ersten beiden Toren der Gäste regelrecht umkurvt.

Bremen erlitt eine herbe 1:3 Niederlage gegen Hoffenheim. Besonders bitter für Werder : Niklas Stark , der nach einer Gelbroten-Sperre in die Startaufstellung zurückkehrte, wurde vor den ersten beiden Toren der Gäste regelrecht umkurvt. Bemerkenswert ist: Bremen begann das Spiel mit einem Start nach Maß, allerdings ohne eigenen Torschuss. Hoffenheim-Verteidiger Nsoki nickte eine Flanke von Bremen s Startelf-Rückkehrspieler Schmid in Stürmer-Manier ins eigene Netz.

So schoss Werder zu einem 1:0-Führungstreffer (7.). Ausgerechnet Nsoki! Bereits beim spektakulären Hinspiel (4:3 für Bremen) hatte der Franzose beim Stand von 3:0 für Hoffenheim in der 18. Minute die Rote Karte gesehen und damit die spektakuläre Werder-Wende eingeleitet. Hoffenheim ließ sich vom frühen Eigentor jedoch nicht beirren. Stach glich per Flachschuss aus etwa 15 Metern durch die Beine von Stark zum 1:1 (28.). Und Bischof drehte das Spiel. Der zukünftige Bayern-Spieler traf per Grätsch-Schuss aus knapp 17 Metern zum 2:1 für die TSG (44.) – erneut durch die Beine von Stark. „Beide Tore waren gut herausgespielt. Die meisten Verteidiger machen noch den Schritt und dann sind die Beine offen – dann kann man oft durchschießen.“ So analysierte Tom Bischof (19, M.) seinen Treffer, der durch die Beine von Niklas Stark (r.) ins Netz hoppelte. Bremen-Trainer Ole Werner reagierte mit drei Wechseln, brachte u.a. Winter-Neuzugang Silva für Ducksch – ungewöhnlich angesichts der schwachen Leistung des Topscorers, jedoch verständlich. Hilft aber nichts, Orban legte per Kopf aus etwa 4 Metern das 3:1 für Hoffenheim nach (63.). „Wir haben nicht stattgefunden, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Und dann – wir reiten uns im Moment auch oft selbst zu Fehlern. Wenn man zu Hause so einen guten Start hat, darf man das so nicht aus der Hand geben.“ so die Analyse von Werder-Trainer Ole Werner. „Es ist gerade schwer zu erklären. Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht da. Uns hat heute das Quäntchen gefehlt. Es ist ärgerlich.“ so die Enttäuschung bei Werder.





