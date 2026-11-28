Wieder in der Nachspielzeit, wieder Niclas Füllkrug: Bremens Comeback gegen Gladbach war einmal mehr spektakulär. Es ist beileibe nicht alles Gold, was glänzt, bei Werder. Aber die Moral stimmt beim Bundesliga-Sechsten, der bis Weihnachten drei echte Prüfsteine vor der Brust hat.

Niclas Füllkrug wollte nicht feiern, er wollte mehr. In der zweiten Minuten der Nachspielzeit hatte der Nationalstürmer Werder zum unverhofften 3:3 nach 1:3-Rückstand gegen starke Gladbacher geschossen.

Nach seinem elften Saisontreffer ballte der 33-Jährige kurz die Hand zur Faust, nahm aber sofort Kurs Richtung Mittellinie. Es war noch Zeit für drei Zähler statt einem Punkt! Und tatsächlich bot sich Cedric Itten in der Schlusssekunde noch die Riesenchance zum 4:3, er scheiterte aber an Gladbachs Keeper Daniel Batz.

Advertisement

Advertisement

Es wäre die Kirsche auf der Sahnetorte für die Bremer gewesen, die kein gutes Spiel gegen den stark aufspielenden Abstiegskandidaten zeigten, aber wie schon so oft in dieser Saison eben große Moral. Was für ein Schlagabtausch! Werder Bremen hat sich am Freitag gegen starke Gladbacher ein Remis erkämpft - dank Nationalspieler Niclas Füllkrug.