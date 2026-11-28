Rund drei Wochen nach seinem Ausbruch aus dem Klinikum Bremen-Ost ist der 49-Jährige in Hamburg gefasst worden. Die Bremer Gesundheitsbehörde bereitet seine Überstellung in ein anderes Bundesland vor.

Rund drei Wochen nach seinem Ausbruch aus dem Klinikum Bremen -Ost ist der 49-Jährige in Hamburg gefasst worden. Die Bremer Gesundheitsbehörde bereitet seine Überstellung in ein anderes Bundesland vor.

Bremen/Hamburg - Der aus einer Bremer Forensik geflohene Straftäter soll nach seiner Festnahme in eine forensische Klinik eines anderen Bundeslandes verlegt werden. Der 49-Jährige befinde sich derzeit in Hamburg, teilte die Bremer Gesundheitsbehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Rückkehr auf die Station im Klinikum Bremen-Ost schloss sie aus. Bremer Zielfahnder hatten den Mann in Hamburg aufgespürt.

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Spezialeinsatzkräfte aus Bremen und Hamburg nahmen ihn am frühen Freitagmorgen fest. Der 49-Jährige war in der Nacht zum 8. November aus der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost geflohen. Nach ihm war international gefahndet worden.