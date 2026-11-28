Mit einem erfahrenen Landespolitiker an der Spitze will die FDP bei der Wahl im Mai wieder in die Bremer Bürgerschaft einziehen.

Mit einem erfahrenen Landespolitiker an der Spitze will die FDP bei der Wahl im Mai wieder in die Bremer Bürgerschaft einziehen. Bremen - Im Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl 2027 setzt die Bremer FDP erneut auf Thore Schäck als Spitzenkandidat.

Die Landesvertreterversammlung wählte ihn auf den ersten Listenplatz, die Landesvorsitzende Bettina Schiller rangiert auf Platz zwei.

Advertisement

Advertisement

"Wenn die Bremer nächstes Jahr zur Wahl gehen, haben SPD und Grüne 20 Jahre regiert, acht davon gemeinsam mit den Linken. Das war mehr als genug Zeit, um die Dinge zum Besseren zu wenden", sagte Schäck am Samstag laut Mitteilung. Stattdessen kämpfe man in der Hansestadt mit höchster Arbeitslosigkeit, Kinderarmut und dem bundesweit schlechtesten Bildungssystem.