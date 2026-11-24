Bremer Forschungsstelle steht im Fokus von Russland

Seit Jahrzehnten forscht die Forschungsstelle Osteuropa in Bremen zu zeitgenössischen Entwicklungen in Kultur und Gesellschaft in osteuropäischen Ländern. Auch Daniel, wir haben seinen Namen geändert, arbeitet in der Forschungsstelle.

Er kommt aus Russland und hat immer mehr Angst davor, dass seine Arbeit die Sicherheit seiner Familie und Freunde in Russland gefährden könnte. Denn die wissenschaftliche Einrichtung ist dem Land ein Dorn im Auge. Vor Kurzem hat Russland die Forschungsstelle sogar als unerwünschte Organisation eingestuft.

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Dagegen wehrt sich die Institution jetzt. Mitten im Kalten Krieg arbeiten Forscher aus der damaligen Sowjetunion zusammen mit Forschern aus dem Westen in der Antarktis.

„Ich finde es bemerkenswert, dass das so funktioniert hat“, sagt Elias Angele, Wissenschaftler am Bremer Forschungsinstitut. Er forscht seit einiger Zeit zur damaligen Zusammenarbeit der Wissenschaftler. Ein Szenario, das heute undenkbar wäre, denn seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine seien der Westen und das heutige Russland so weit auseinander gedriftet, wie kaum zuvor.

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Seitdem Russland die unabhängige Forschungsstelle Osteuropa erst als extremistisch eingestuft und jetzt als unerwünschte Organisation erklärt hat, dürfen die Wissenschaftler nicht mehr in Russland forschen und haben auch keinen Zugriff mehr auf russische Archive.

„Grundsätzlich sind wir dafür prädestiniert, weil wir immer schon staatskritisch gearbeitet haben“, erklärt Susanne Schattenberg, Leiterin der Forschungsstelle, im Gespräch mit RTL. „Wir sind berühmt für unser Archiv, das eben hauptsächlich die Schriften von Dissidentinnen und Dissidenten, also alles, sozusagen staats- und parteifeindliches, hier aufbewahrt. ” Das Archiv beinhaltet zum Beispiel Untergrundliteratur des Kalten Krieges, zu Stalins Verbrechen und auch Dokumente, die Menschenrechtsverbrechen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzeigen sollen. Material, das dem Land ein Dorn im Auge ist.

Auch Wissenschaftler aus Russland dürfen nicht mehr mit Mitarbeitern der Forschungsstelle Osteuropa zusammenarbeiten. Sollten sie sich dem widersetzen, drohen ihnen lange Haftstrafen. Russische Mitarbeiter, die in Bremen in der Forschungsstelle arbeiten, fürchten sich sogar um die Sicherheit ihrer Familien und Freunde in ihrer Heimat.

„Wenn sie wegen illegaler Aktionen gegen mich vorgehen, dann wird es auch die Sicherheit meiner Angehörigen sensibel treffen. Ihr Grundstück könnte durchsucht werden“ , erklärt Daniel, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle, im Gespräch mit RTL. Um seine Identität zu schützen, haben wir seinen Namen geändert. Warme Worte in RusslandUnd die Leiterin der Forschungsstelle, Susanne Schattenberg, fürchtet noch weitere Folgen.

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„Was ja offenbar beabsichtigt ist, dass hier eine wissenschaftliche internationale Kooperation zerschlagen wird. ” Außerdem fragt sie sich, ob alles, was sie publiziert haben, in Russland künftig verbannt werden könnte. Um all das zu verhindern, hat die Forschungsstelle in Russland Klage gegen die Einstufung als „unerwünschte Organisation“ eingereicht. Drohne in Einflugschneise!

Zwei Flugzeuge müssen Landeanflug auf Hamburg abbrechen Unterstützung gibt es hierfür auch aus dem Bremer Senat, der die Einstufung als „Angriff auf die Freiheit wissenschaftlicher Forschung“ bezeichnet und die Klage befürwortet.

„Weil das zeigt, dass die Forschungsstelle sich von Putin nicht den Mund verbieten lässt. Und das unterstützen wir auch als Land“, sagt Karolina Kumar, Staatsrätin für Wissenschaft. Auch, wenn die Forschungsstelle nicht damit rechnet, dass die Einstufung zurückgenommen wird, erhoffen sie sich durch die Klage zumindest ein Statement der russischen Justiz mit einer Begründung. Eins steht aber fest: Daniel und auch der Rest der Mitarbeiter werden sich durch all das nicht von der Arbeit abhalten lassen.