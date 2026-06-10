Bremer Polizei fahndet nach mutmaßlicher Finanzagentin für Geldwäsche

Eine unbekannte Frau wird verdächtigt, als Finanzagentin Konten für Geldwäsche eröffnet zu haben. Die Polizei Bremen sucht Zeugen und warnt vor der Masche, mit der vor allem junge Menschen angelockt werden.

Die Bremer Polizei sucht mit einem Fahndung sfoto nach einer bislang unbekannten Frau, die als Finanzagentin Teil eines Geldwäsche -Netzwerks sein soll. Zwischen September und Dezember 2023 soll die Frau unter falscher Identität mehrere Bankkonten eröffnet haben, wobei sie einen gefälschten Personalausweis nutzte.

Über diese Konten wurden Gelder in fünfstelliger Höhe transferiert, vermutlich aus betrügerischen Taten. Die Frau wurde bei einer Kontoeröffnung fotografiert, konnte aber bisher nicht identifiziert werden. Solche Finanzagenten, auch Money Mules genannt, stellen ihre Konten für die Weiterleitung illegaler Gelder zur Verfügung und machen sich dadurch selbst strafbar. Die Bremer Ermittler veröffentlichen mittlerweile fast alle zwei Wochen ähnliche Fahndungen.

Eine typische Masche: Täter sprechen Menschen an, die für schnelles Geld ein Konto unter falschem Namen eröffnen. Besonders häufig werden junge Menschen im Alter von 15 bis 20 Jahren gezielt angelockt. Bei nachweislicher Geldwäsche droht nach deutschem Strafrecht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Angeboten und betont, dass auch vermeintlich kleine Helfer strafrechtlich verfolgt werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geldwäsche Finanzagentin Money Mule Polizei Bremen Fahndung Betrug Bankkonten Gefälschter Ausweis Junge Erwachsene

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Männer beschimpfen Gläubige in Gottesdienst – Polizei muss kommenFlyer, Bibeln und wirre Ausdrücke: Sechs oder sieben Männer beängstigen Gottesdienstbesucher. Dann rückt die Polizei an. Die Hintergründe sind noch

Read more »

Mann stellt mit Hilfe der Polizei die Diebe seines AutosEin Mann findet sein gestohlenes Auto auf einer Verkaufsplattform wieder. Er vereinbart ein Treffen. Mit dabei: die Polizei.

Read more »

Alarm ausgelöst: Polizei im Großeinsatz an SchuleNach einem Alarm räumt die Polizei eine Gesamtschule in Bochum. Die Hintergründe sind unklar, eine Gefahrenlage schließt die Polizei aber aus. Ermittlungen laufen.

Read more »

Großbrand legt Stromversorgung in Reutlingen lahm - Polizei ermittelt wegen BrandstiftungIn der Nacht brach ein Feuer in einem Umspannwerk bei Reutlingen aus, das einen großflächigen Stromausfall verursachte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, möglicherweise mit linksextremistischem Hintergrund. Es wurden drei Brandstellen und ein beschädigter Zaun entdeckt. Die Ermittlungen laufen, ein Bekennerschreiben liegt noch nicht vor.

Read more »