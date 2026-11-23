Bremen untersagt Zucht Scottish Folds als Qualzucht. Gendefekt führt zu Schmerzen. Tierheim München zeigt Leid Inci und Duman. Lebenslange Behandlung nötig.

Die niedlichen Knickohren der Scottish Fold sind kein reines Schönheitsmerkmal, sondern das sichtbare Anzeichen einer schweren genetischen Erkrankung. Die Zucht dieser Rasse gilt in Deutschland zunehmend als problematisch, da der für das Faltenohr verantwortliche Gendefekt zu massiven Knochen- und Knorpelschäden im gesamten Körper führt. Eine Entscheidung der Behörden in Bremen unterstreicht nun die Dringlichkeit dieses Themas, indem sie die weitere Vermehrung dieser Katzen strikt untersagt.

Schwere Erkrankungen durch Gendefekt bei Scottish Fold

Hinter dem namensgebenden Merkmal der geknickten Ohren verbirgt sich die Osteochondrodysplasie, kurz OCD genannt. Diese genetisch bedingte Störung des Knochen- und Knorpelwachstums betrifft nicht nur die Ohren, sondern den gesamten Organismus der Tiere. Lisa Hoth-Zimak, Referentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund, erklärt, dass die Krankheit besonders die Beine und den Schwanz angreift. Bei der Geburt sehen die Ohren der Kitten noch normal aus, doch nach etwa drei bis vier Wochen knicken sie durch die fortschreitende Veränderung des Knorpels ein. Das gewünschte Rassemerkmal ist somit gleichzeitig ein sichtbares Krankheitszeichen.

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Die gesundheitlichen Folgen dieser Erkrankung sind gravierend und führen oft zu lebenslangem Leid. Katzen mit OCD leiden häufig unter Lahmheit, einem steifen Gang, verformten Gliedmaßen und einem unbeweglichen Schwanz. Einfache Aktivitäten wie Springen, Klettern und Spielen fallen den Tieren zunehmend schwer, was ihre Lebensqualität erheblich einschränkt. Da die Krankheit heilbar ist, bleiben die Besitzer vor der Herausforderung, die Symptome zu lindern. Im Fokus der Behandlung stehen vor allem die starken Schmerzen, die die Tiere erfahren müssen.

Leid in Münchner Tierheim: Fälle Inci und Duman

Die enormen Auswirkungen dieser Erkrankung zeigen sich deutlich an den Schicksalen zweier Katzen im Münchner Tierheim. Inci, die wegen aggressivem Verhalten in die Einrichtung kam, stellte sich dort als Opfer massiver Gelenkprobleme heraus. Ihre Aggression war lediglich ein Symptom für die zugrunde liegenden Knorpelschäden. Aufgrund dieser Schäden ist Inci dauerhaft auf starke Schmerzmittel angewiesen, um erträglich leben zu können. Ihr Fall verdeutlicht, wie spät Warnzeichen oft erkannt werden.

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Noch drastischer ist die Situation beim drei Jahre alten Kater Duman. Kristina Berchtold, Pressesprecherin des Tierschutzvereins München, betont, dass Duman bereits den Körper einer 13- bis 14-jährigen Katze aufweist. Statt zu springen und zu toben, benötigt auch er lebenslang starke Schmerzmittel. Seine eingeschränkte Beweglichkeit und der ständige Schmerz zeichnen das traurige Bild einer Rasse, die durch menschliche Zuchtentscheidungen zu leiden hat. Solche Fälle sind keine Einzelfälle, sondern zeigen das systemische Problem der Zucht auf bestimmte Merkmale auf.

Früherkennung und Warnsignale für Halter

Es ist entscheidend, dass Halter die Warnzeichen dieser Erkrankung frühzeitig erkennen, um ihre Tiere bestmöglich zu unterstützen. Typische Anzeichen sind weniger Bewegung, seltenes Springen und deutliche Lahmheit. Auch verdickte Gelenke, ein steifer Schwanz oder das plötzliche Abwehren von Berührungen können Hinweise auf innere Schmerzen sein. Eine deutliche Verhaltensänderung, wie die zuvor erwähnte Aggression bei Inci, sollte stets tierärztlich abgeklärt werden, um die Ursache der Probleme zu finden. Die Diagnose kommt oft zu spät, wenn die Schädigungen bereits weit fortgeschritten sind.

Strenge Verbote durch Bremer Tierschutzbehörde

Die Bremer Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst wertet die Zucht von Scottish Folds nun offiziell als Qualzucht nach Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes. Dieses Verbot gilt konsequent für die weitere Vermehrung dieser Rasse in der Region. Bereits vorhandene Tiere dürfen weiterhin von ihren Besitzern gehalten werden, aber keine neuen Würfe sind mehr erlaubt. Das Verbot umfasst auch Kreuzungen, etwa mit der Rasse Britisch Kurzhaar. Selbst Nachkommen mit aufrecht stehenden Ohren können die genetische Anlage für die Krankheit tragen und sie an weitere Generationen weitergeben.

Durch das Zuchtverbot sollen zukünftige Generationen von Scottish Folds vor diesem spezifischen Leid bewahrt werden. Menschen, die eine Scottish Fold aufnehmen möchten, sollten deshalb nicht mehr beim Züchter oder Händler kaufen. In Tierheimen warten bereits viele Tiere, die Hilfe benötigen. Der Aufruf lautet, solche Tiere aufzunehmen und sich auf die lebenslange medizinische Betreuung einzustellen, da eine Heilung nicht möglich ist. Nur so kann dem Leid dieser Tiere durch verantwortungsvolle Haltung begegnet werden.