Der Bremer Verfassungsschutz warnt mit einer neuen Plakat-Kampagne vor der Muslimbruderschaft und deren antidemokratischem Kern, trotz politischer Gegenwehr durch die Innensenatorin.

Der Verfassungsschutz des Landes Bremen hat eine kontroverse Kampagne gestartet, um die Öffentlichkeit vor der ideologischen Gefahr des sogenannten legalistischen Islamismus zu warnen. Im Fokus der Maßnahme steht dabei insbesondere die Organisation Muslimbruderschaft, deren Auftreten als täuschend gemäßigt beschrieben wird, während ihr Kernziel auf einer antidemokratischen Gesellschaftsordnung nach islamistischen Vorgaben beruht. Die Sicherheitsbehörden sehen es als ihre zentrale Pflicht an, nicht nur vor physischem Terror, sondern auch vor politischer Einflussnahme und Lobbyarbeit zu schützen, die darauf abzielen, Grundrechte wie die Gleichberechtigung von Frauen und die sexuelle Selbstbestimmung einzuschränken. Diese Warnung erfolgt vor dem Hintergrund steigender terrorstatistischer Werte und aktueller Gewaltakte, die eine Verbindung zwischen extremistischer Ideologie und politischem Handeln aufzeigen.

Tödliche Bilanz und aktuelle Terroranschläge

Laut dem Global Terrorism Index 2026 haben allein die vier tödlichsten islamistischen Terrororganisationen im Jahr 2025 weltweit 3869 Menschen das Leben geraubt. Diese erschreckende Statistik unterstreicht die Dringlichkeit der Warnkampagne des Bremer Verfassungsschutzes, da sie zeigt, dass die Gefahr durch islamistische Gruppen nach wie vor hoch und global vernetzt ist. Ein konkretes Beispiel für die Ausweitung dieser Ideologie in Deutschland ist der Terroranschlag auf den Berliner Christopher Street Day im Juli 2026, bei dem eine Person den Tod fand und 31 weitere Menschen schwer verletzt wurden. Die Ermittlungen und die politische Einordnung dieser Tat belegen, dass die Motivation hinter solchen Angriffen islamistisch ist und somit nicht nur eine isolierte Straftat, sondern Teil einer breiteren Ideologie darstellt, die Sicherheitsbehörden wie den Verfassungsschutz Bremen konfrontiert.

Also read Bremen beendet Verfassungsschutz-Kampagne gegen Islamismus

Differenzierung zwischen Terror und legalistischem Islamismus

Neben der offenen Gewalt übt der sogenannte legalistische Islamismus seine Gefahr durch politische Strategien aus, die darauf abzielen, gesellschaftliche Normen schrittweise zu verändern. Anhänger dieser Strömung setzen statt auf Bomben und Messer auf Lobbyarbeit, politische Einflussnahme und die Etablierung paralleler Strukturen, die oft als harmlos oder religiös motiviert getarnt werden. Trotzdem führt diese Ideologie in der Praxis dazu, dass Frauen und Mädchen hinter Schleiern eingesperrt und in ihren Freiheiten massiv beschränkt werden. Zudem rufen viele Vertreter dieser Bewegung offen zu Hass gegen Homosexuelle und Juden auf, was einen direkten Widerspruch zu den Werten der liberalen Demokratie darstellt. Der Verfassungsschutz betont, dass diese Form des Extremismus genau so bekämpft werden muss wie der gewalttätige Islamismus, da beide Strömungen aus derselben ideologischen Wurzel entspringen.

Botschaft der Kampagne und biblisches Symbol

Die zentrale Botschaft der Bremer Kampagne ist auf Plakaten mit dem Schriftzug "Freundlich im Auftreten. Antidemokratisch im Kern." dargestellt und trifft spezifisch auf die Muslimbruderschaft zu. Sicherheitsexperten der Bundesregierung weisen darauf hin, dass das gemäßigte Auftreten vieler Vertreter dieser Organisation nicht darüber hinwegtäuschen darf, welche radikale Ideologie sie tatsächlich vertritt. Als Beleg für diesen Widerspruch wird häufig das traditionelle Motto der Bewegung zitiert, das lautet: "Gott ist unser Ziel, der Prophet ist unser Führer. Der Koran ist unsere Verfassung. Der Jihad ist unser Weg. Der Tod für Gott ist unser Wunsch." Diese Parolen verdeutlichen, dass hinter der freundlichen Fassade eine absolute Ausrichtung an einer theokratischen Ordnung steht, die mit den Prinzipien einer pluralistischen Gesellschaft unvereinbar ist. Als visuelle Metapher dient ein Bild, das einen Wolf im Schafspelz zeigt, was auf die biblische Predigt Jesu verweist: "Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe."

Advertisement

Politische Kontroverse um Innensenatorin Eva Högl

Die Entscheidung, die Plakate der Kampagne entfernen zu lassen, löste bei Sicherheitsbehörden und Experten erhebliche Empörung aus, da dies als ein Sieg für die Islamisten und als Delegitimierung der Arbeit der Sicherheitsbehörden gewertet wird. Die Innensenatorin des Landes Bremen, Eva Högl, 57 Jahre alt und der Partei SPD angehörig, hat die Entfernung der Aufklärungsmaterialien angeordnet, was von Kritikern als naive Haltung beschrieben wird. Sie vergleicht diese Entscheidung mit der eines naiven Schafes, das vor dem Wolf zurückweicht, anstatt ihn zu bekämpfen oder die Gesellschaft zu warnen. Kritiker argumentieren, dass eine Verantwortliche für die Eindämmung der islamistischen Ideologie nicht vor der Darstellung der Gefahr zurückschrecken darf, da dies die Glaubwürdigkeit der Behörden untergräbt. Das jahrhundertealte Sinnbild der Täuschung, das auch in den Märchen der Brüder Grimm in "Der Wolf und die sieben Geißlein" auftaucht, wird von den Befürwortern der Kampagne als notwendig erachtet, um die Bevölkerung auf die reale Gefahr aufmerksam zu machen.

Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Debatte um die Bremer Kampagne zeigt, wie schwer es Sicherheitsbehörden fällt, die Öffentlichkeit über die Nuancen islamistischen Denkens aufzuklären, ohne dabei Vorurteile zu schüren. Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Bremen setzen sich dabei teilweise unter Lebensgefahr dafür ein, die Bevölkerung vor extremistischen Tendenzen zu schützen, die oft aus dem Inneren der Gesellschaft kommen. Wenn politische Entscheider wie Eva Högl solche Warnkampagnen unterbinden, entsteht ein Signal, das die Grenzen des demokratisch Vertretbaren verwischen kann. Die Tatsache, dass Hassreden gegen Minderheiten und die Unterdrückung von Frauen im Namen der Religion toleriert werden, während offizielle Stellen diese Darstellungen als unzumutbar oder diskriminierend einstufen, führt zu einer Spaltung in der Wahrnehmung der Realität. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese tension zwischen sicherheitspolitischer Aufklärung und politischer Korrektheit in Zukunft entwickeln wird, da die Bedrohungslage durch den Global Terrorism Index 2026 eine deutliche Verschärfung anzeigt und der Angriff auf den Christopher Street Day im Juli 2026 gezeigt hat, dass die ideologische Kluft in der Gesellschaft weiterhin gewalttätig ausgelebt wird.