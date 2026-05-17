Bremsaloge auf Zugineesen, mehrere Passagiere evakuiert

Schallende Warnung von der Feuerwehr war aus einer Rauchentwicklung an Bord eines Personenzugs in ein Unwetteralarm verwandelt. Über 200 Passagiere wurden evakuiert.

Großeinsatz am Bahnhof Traunstein am frühen Sonntagmorgen, weil erzeitig klingelte der Großeinsatzalarm aus einer Rauchentwicklung an Bord eines Personenzugs, welcher von Salzburg nach München unterwegs war.

Passagiere mussten evakuiert werden, weil die Bremsaloge überhitzt und daraufhin heftigen Rauchentwicklung hervorriefen, wobei zeitweise sogar Brandgefahr bestand. Durch schnelles und schnelles Reagieren des Zugpersonals und das schnelle Einpacken der Rettungskräfte war die Situation schnell unter Kontrolle gebracht. Obwohl nur wenige Personen an Bord waren, stellten sich einige Reisende zum Einsatz und halfen beim Beaufsichtigen der Passagiere.

Zusätzlich wurden die Atemschutztrupps in die betroffenen Waggons geschickt, um die Temperatur zu überwachen und die Rauchentwicklung zu bekämpfen, sowie eine Wärmebildkamera, um die Bremsanlage zu überwachen.



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