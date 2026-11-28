Brenda Song übt Kritik an Disney: Die Schauspielerin fühlte sich unterbezahlt und überarbeitet. Dylan Sprouse stimmt ihr zu.

blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Jahre bei Disney zurück. Sechs Jahre lang verkörperte die Schauspielerin die Hotelerbin London Tipton und war in insgesamt 156 Folgen des Franchises rund um "Hotel offen über die weniger glamourösen Seiten dieser Zeit.

Trotz des weltweiten Erfolgs der Sendung seien sie und die anderen jungen Darsteller nicht angemessen bezahlt und zu stark beansprucht worden.. Besonders ärgert sie rückblickend, dass ihre Kinder finanziell nicht ausgesorgt haben – obwohl so viele Episoden produziert wurden.

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"Wir haben im Grunde Hunderte Folgen gedreht, und eigentlich sollten unsere Kinder versorgt sein", stellte sie klar.stimmte seiner ehemaligen Kollegin zu. Wäre die Serie damals bei einem anderen Fernsehsender ausgestrahlt worden, müssten sich seiner Ansicht nach sogar sieben Generationen ihrer Familien keine finanziellen Sorgen machen. Ihre Disney-Vergangenheit möchtedennoch nicht ausschließlich negativ sehen. Sie erinnert sich an die Dreharbeiten als schöne Zeit und ist dankbar für die Karrierechancen, die ihr der Konzern ermöglicht hat.