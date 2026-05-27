Brendan Sorsby: College-Quarterback macht Spielsucht öffentlich und klagt gegen NCAA

Der ehemalige Quarterback der Cincinnati Bearcats, Brendan Sorsby, hat seine Spielsucht offenbart und eine stationäre Behandlung abgeschlossen. Nun klagt er gegen die NCAA, um für die Saison 2026 wieder spielberechtigt zu werden.

Der College-Quarterback Brendan Sorsby hat in einer öffentlichen Erklärung auf der Plattform X seine Spielsucht thematisiert. Der 22-Jährige, der im Januar von den Cincinnati Bearcats zu den Texas Tech Red Raiders transferiert wurde, gab bekannt, dass er ein stationäres Behandlungsprogramm für eine diagnostizierte Spielsucht und Angststörung erfolgreich abgeschlossen hat.

In seinem Post schrieb Sorsby, dass er am Freitag die Therapie beendet habe und sich zum ersten Mal seit Jahren freier fühle, nicht mehr völlig seiner Sucht ausgeliefert zu sein. Er übernehme die Verantwortung für sein Verhalten, wisse aber, dass noch viel Arbeit vor ihm liege. Sorsby bedankte sich bei seiner Familie, Freunden, Mitarbeitern und Experten für die Unterstützung während der Behandlung. Der Quarterback betonte, dies sei der Beginn eines Neuanfangs, für den er sehr glücklich sei.

Die Genesung von einer Sucht sei ein langer Weg, aber er hoffe, dass seine Erfahrung dazu beigetragen habe, das Stigma abzubauen, das mit dem offenen Sprechen über Sucht und der Inanspruchnahme von Hilfe verbunden ist. Sorsby widmet sich voll und ganz seiner weiteren Behandlung und möchte für andere studentische Athleten sowie junge Menschen, die mit Spielsucht oder psychischen Problemen kämpfen, eine Stütze sein.

Er blickt optimistisch in die Zukunft: Mit der Unterstützung seiner Trainer, Teamkollegen und der Universität freue er sich auf die Rückkehr auf den Campus in Lubbock. Sollte er das Glück und die Gelegenheit haben, seine College-Karriere an der Texas Tech fortzusetzen, wisse er, dass er dort die nötige Unterstützung erhalten werde. Die NCAA hatte jedoch Sorsbys Antrag auf Wiedereinsetzung der Spielberechtigung für die Saison 2026 abgelehnt. Daraufhin reichte der Spielmacher Klage gegen diese Entscheidung ein.

Der Gerichtstermin ist für Montag im Lubbock County angesetzt. Sorsby hatte in der vergangenen Saison alle zwölf Spiele als Starter absolviert, dabei eine Bilanz von sieben Siegen und fünf Niederlagen erzielt und für 2800 Yards, 27 Touchdowns sowie fünf Interceptions geworfen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die strengen Regeln der NCAA bezüglich Spielsucht und die Herausforderungen, denen betroffene Athleten gegenüberstehen.

Sorsbys Offenheit könnte dazu beitragen, das Bewusstsein für psychische Gesundheit im College-Sport zu schärfen und den Druck auf die NCAA zu erhöhen, suchtkranke Spieler zu unterstützen anstatt zu bestrafen





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