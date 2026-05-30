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Brenner-Autobahn voll gesperrt: Tausende Demonstranten gegen übermäßigen Transitverkehr

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Brenner-Autobahn voll gesperrt: Tausende Demonstranten gegen übermäßigen Transitverkehr
Brenner-AutobahnDemonstrantenTransitverkehr
📆30/05/2026 13:55:00
📰BILD
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Die Menschen aus den Gemeinden des Wipptals fühlen sich von Lärm, Abgasen, Staus und Schleichverkehr überlastet und haben daher die Brenner-Autobahn voll gesperrt, um ihre Forderungen nach weniger Verkehr und mehr Schutz für die Bevölkerung zu äußern.

Tausende Demonstranten besetzen Brenner-Autobahn , um gegen übermäßigen Transitverkehr zu protestieren. Die Menschen aus den Gemeinden des Wipptal s fühlen sich von Lärm , Abgase n, Staus und Schleichverkehr überlastet.

Unter den Demonstranten war auch Georg Satzinger (25) aus dem Tiroler Oberland, der auf seinem Plakat steht: "Deutschland bricht Verträge - Tirol erstickt". Die 14-jährige Schülerin Katharina Kröll ist ebenfalls zur Kundgebung gekommen und fordert die Ausfahrten von der Autobahn stärker zu beschränken und die Maut zu erhöhen. Die Polizei hat die Brenner-Autobahn voll gesperrt, um die Demonstration zu ermöglichen, und hat berichtet, dass nur vereinzelt Autofahrer zum Umkehren aufgefordert werden mussten

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