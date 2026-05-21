Die Brennerautobahn A13 wird am 30. Mai 2026 wegen einer regionalen Protestaktion komplett gesperrt. Das Auswärtige Amt warnt Urlauber dringend vor Fahrten über diese Route, da es keine Ausweichmöglichkeiten gibt und mit massiven Staus zu rechnen ist. Die Sperrung trifft zeitlich zusammen mit dem Rückreiseverkehr nach den Pfingstferien.

Die Brennerautobahn A13 in Österreich gehört zu den wichtigsten Transitrouten durch die Alpen und verbindet Deutschland mit Italien. Jahr für Jahr passieren etwa 14 Millionen Fahrzeuge diesen Korridor in Tirol, was die Region erheblich belastet.

Doch im Mai 2026 steht Urlaubern und Pendlern ein besonders kritischer Termin bevor: Am 30. Mai wird die gesamte Strecke wegen einer regionalen Demonstration komplett gesperrt. Diese Blockade ist kein gewöhnlicher Verkehrsstau, sondern eine bewusst geplante Protestaktion, die beide Fahrtrichtungen der Autobahn betrifft. Die geplante Sperrung findet zwischen 11 und 19 Uhr statt, wobei Lastkraftwagen bereits ab 9 Uhr nicht mehr durchfahren dürfen.

Die Vollblockade erstreckt sich zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner selbst und wird schätzungsweise etwa 40.000 Autofahrer beeinflussen. Das Auswärtige Amt hat bereits reagiert und seine Reise- und Sicherheitshinweise für Österreich entsprechend angepasst. In einer offiziellen Mitteilung warnt die Bundesbehörde: Reisenden wird dringend empfohlen, Tirol am 30. Mai 2026 weiträumig zu umfahren oder ihre Reisezeiten entsprechend anzupassen.

Der Grund liegt auf der Hand: Mit massiven Staus und erheblichen Wartezeiten vor den Sperrpunkten sowie verstärkten Verkehrskontrollen muss gerechnet werden. Besonders problematisch ist die zusätzliche Information, dass es keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Die Anwohner demonstrieren mit dieser bewusst gewählten Aktion gegen die enorme Verkehrsbelastung, der die Region seit Jahren ausgesetzt ist.

Um zusätzliche Staus auf den Landstraßen zu vermeiden, haben die österreichischen Behörden auch den Durchgangsverkehr auf der Brennerstraße B182 und der Ellbögener Straße L38e in derselben Zeitspanne von 11 bis 19 Uhr gesperrt. Die Organisatoren der Protestaktion wählten bewusst einen der verkehrsreichsten Tage des Jahres, um maximale Aufmerksamkeit für ihre Forderungen zu generieren. Die Situation wird zusätzlich verschärft durch mehrere zusammenkommende Faktoren. Pfingsten liegt zwischen dem 22. und 25.

Mai, einer traditionellen Reisezeit für viele Familien und Urlauber in Europa. Der ADAC warnt bereits wegen einer Baustelle über die gesamte Pfingstzeit vor Fahrten über die Brennerautobahn, da die Sanierung der Luegbrücke weiterhin für erhebliche Einschränkungen sorgt. Zusätzlich ist auf dem 81 Kilometer langen Abschnitt zwischen Puch-Urstein und Zedernhaus eine Abfahrt nicht möglich, wodurch die Zufahrt in Richtung Tirol massiv eingeschränkt wird. Dies bedeutet, dass Reisende bereits während der Pfingstferien mit deutlich längeren Fahrtzeiten rechnen müssen.

Die zeitliche Koordination könnte nicht ungünstiger sein. In mehreren deutschen Bundesländern erstrecken sich die Pfingstferien bis in die letzte Maiwoche. Bayern und Baden-Württemberg haben bis zum 5. Juni Ferien, während Sachsen-Anhalt bereits am 29.

Mai endet. Dies führt dazu, dass der Rückreiseverkehr Ende Mai zu einem der verkehrsreichsten Zeiträume des gesamten Jahres wird. Viele Urlauber werden versuchen, die Brennerroute am Ende ihrer Pfingstferien zu nutzen, um nach Deutschland zurückzukehren. Die geplante Vollsperrung am 30.

Mai trifft somit zeitlich fast optimal zusammen mit dieser Rückreisewelle. Das Auswärtige Amt betont in seiner Warnung, dass Reisende ihre Fahrtzeiten entsprechend anpassen sollten. Eine Möglichkeit wäre, bereits vor dem 30. Mai über die Brennerautobahn zu fahren oder erst nach 19 Uhr, wenn die Sperrung wieder aufgehoben wird.

Allerdings erfordert dies eine genaue Planung und möglicherweise Umplanungen im Urlaubsablauf. Für viele Familien und Reisende ist dies nicht immer praktikabel, besonders wenn Rückreisezeiten durch andere Faktoren wie Flugzeiten oder berufliche Verpflichtungen vorgegeben sind. Die Situation zeigt auch ein grundsätzliches Problem der Region: Die Brennerroute ist seit Jahren ein Nadelöhr für den europäischen Transitverkehr. Mit 14 Millionen Fahrzeugen jährlich trägt die Route erheblich zur Luftverschmutzung, Lärmbelastung und Infrastrukturverschleiß in Tirol bei.

Die Anwohner und Aktivisten nutzen die geplante Demonstration, um auf diese Problematik hinzuweisen und Druck auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben. Allerdings ist die Methode der Vollsperrung umstritten, da sie insbesondere Urlauber und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer trifft, die selbst nicht für die Verkehrsprobleme verantwortlich sind. Für Autofahrer, die trotzdem im Mai in dieser Region unterwegs sein müssen, gibt es mehrere Optionen.

Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Alternativen wie der Gotthard-Route durch die Schweiz oder andere Alpenpässe, allerdings sind auch diese während der Pfingstzeit überlastet. Alternativ können Reisende ihre Fahrtzeiten so planen, dass sie die Brennerroute vor dem 30. Mai oder deutlich später, nach der Demonstration, nutzen. Der ADAC und das Auswärtige Amt empfehlen allen Reisenden dringend, ihre Routen rechtzeitig zu planen und aktuelle Verkehrsinformationen zu verfolgen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brennerautobahn Demonstration Sperrung Pfingstferien Auswärtiges Amt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Die extremste Version einer Geschichte': Christopher Nolan spricht über die Grenzerfahrung 'Die Odyssee'Christopher Nolan steht im modernen Hollywood für Mammutprojekte wie kaum ein anderer. Auch bei „Die Odyssee“ hielt er sich nicht zurück. Für die Dreharbeiten ist das Team an die Grenzen gegangen.

Read more »

Zeit und ARD erhalten Stern-Preis für Text- und FotoreportagenDie Auszeichnungen für die Fotogeschichte und die Textreportage des Jahres gehen an die Zeit.

Read more »

Ausnahmezustand am Brenner: Sperrung, keine AusweichmöglichkeitDie Urlaubsroute durch die Alpen ist ein gefürchtetes Nadelöhr für Autofahrer. Das Auswärtige Amt warnt vor der Fahrt über den Brenner, da Ende Mai der Ausnahmezustand gilt und die Strecke gesperrt wird. Besonders im Pfingstferien ist anzuraten, sich nicht für Autofahrten in die Region um die Brennerautobahn A13 in Österreich zu entscheiden.

Read more »

Rentenkommission legt 70 statt 67 Jahre alterer nyugdíjba, was ist Ihr Meinung?Die Rentenkommission hat eine Empfehlung vorgelegt, das Rentenalter schrittweise auf 70 Jahre anzuheben. Dies ist die erste konkrete Reformenkette der Regierung, um die Zukunft der Rentenversicherung sicher zu stellen. Die Gegner argumentieren, dass es zu einer Rentenexplosion führt, die die Belastbarkeit der Rentenversicherung gefährdet, während die Befürworter den Mut der Kommission für die Zukunftzikassaint kritiklos loben. Die Union und die SPD werden nun zu einer harten Debatte über die Finanzierung und das Timing der Reformen aufgerufen.

Read more »