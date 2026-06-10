Brent Huff: Vom 'Gwendoline'-Star zum faulen Officer Smitty in 'The Rookie'

Brent Huff, bekannt als Officer Smitty aus 'The Rookie', begann seine Karriere in den 70ern und spielte in 'Gwendoline' sowie deutschen Fernsehfilmen. Der Schauspieler und Regisseur blickt auf ein abwechslungsreiches Schaffen zurück.

Brent Huff , bekannt aus der US-amerikanischen Polizeiserie ' The Rookie ', hat eine lange und vielseitige Karriere hinter sich. Geboren am 11. März 1961 in Springfield, Missouri, entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für die Schauspieler ei.

Nach der Highschool studierte er Theaterwissenschaften an der University of Missouri und wechselte später an die renommierte Schauspielschule H.B. Studios in New York. Bereits in den 1970er Jahren stand er vor der Kamera - so war er in 'King Kong' (1976) und 'Heiße Shorts und kesse Boys' (1978) zu sehen. Sein großer Durchbruch gelang ihm jedoch erst in den 1980er Jahren mit der Hauptrolle des Willards im sadomasochistischen Abenteuerfilm 'Gwendoline'.

In diesem skurrilen Streifen teilte er sich die Leinwand mit Tawny Kitaen und Zabou Breitman und bewies sein Talent für außergewöhnliche Rollen. Auch im deutschen Fernsehen machte Huff von sich reden: Im ARD-Heimatfilm 'Das Paradies am Ende der Berge' spielte er an der Seite von Christine Neubauer den gut aussehenden Werner Sternbach-Stolze, der sich in ein tragisches Liebesdreieck verstrickt. Der Film zeigt seine Fähigkeit, auch in emotionalen und dramatischen Rollen zu überzeugen.

Später wagte er sich hinter die Kamera: Im Thriller 'Escaped: Rache und Gerechtigkeit' (Originaltitel 'We the People') führte er nicht nur Regie und schrieb das Drehbuch, sondern spielte auch gemeinsam mit seiner Frau Shawn Huff die Hauptrollen. Es war sein erster Ausflug als Regisseur und Drehbuchautor, dem weitere Arbeiten folgten. Seine mit Abstand bekannteste Rolle ist jedoch die des Officer Smitty in 'The Rookie'.

Seit 2018 verkörpert er den faulen und humorvollen Cop, der für viele witzige Momente in der Serie sorgt. Insgesamt kann Huff auf 82 Auftritte als Film- und Seriendarsteller zurückblicken, wobei die meisten kleinere Gastrollen sind - etwa in 'Black Scorpion' (2001), 'The West Wing' (2004), 'Mad Men' (2010) oder 'Navy CIS' (2013). Daneben hat er sich als Regisseur und Drehbuchautor einen Namen gemacht und arbeitet derzeit an dem Dokumentarfilm 'Purpose Found'.

Brent Huff bleibt also ein vielseitiges Talent, das sowohl vor als auch hinter der Kamera überzeugt





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