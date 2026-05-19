Brent Oil: Weekly Consolidation Ends, New High Achieved

Brent oil prices experienced a moderate decline before rebounding to reach a new high. The old hurdle at 114,33 USD could potentially slow down the upward wave. However, there is still room to extend the upward wave to a range of 119,58 to 120,00 USD. A pullback could be expected in that range. A bearish chart pattern would indicate a reversal below 106,49 USD, which is not currently visible.

Zum Ende der Woche konnte sich Brent nach oben absetzen. Nach einem moderaten Rücklauf bis 106,49 USD gelang es schließlich, die Hürde bei 111,32 USD knapp zu überwinden.

Damit wurde die Konsolidierung der Vortage nach oben aufgelöst. Mit dem Anstieg auf ein neues Zwischenhoch bietet sich die Chance, die Aufwärtswelle weiter auszudehnen. Die alte Hürde bei 114,33 USD könnte kurzfristig noch bremsen. Insgesamt bleibt jedoch Spielraum bis in den Bereich von 119,58 bis 120,00 USD vorhanden.

Dort wäre erneut ein Pullback möglich. Bärisch würde sich das Chartbild erst wieder unterhalb von 106,49 USD eintrüben, was sich derzeit jedoch nicht andeutet. Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück





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Brent Oil Weekly Consolidation New High Hurdle Pullback

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