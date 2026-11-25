Der Brent-Ölpreis stabilisierte sich zwar kurzzeitig, bleibt jedoch im kurzfristigen Abwärtstrend. Die Widerstandszone zwischen 91,77 und 92,92 USD ist entscheidend für eine Trendwende. Bei einem Durchbruch nach unten sind Ziele bei 86,28 und 80,00 USD möglich.

Am Dienstag bewegte sich Brent zunächst weiter nach unten, konnte sich im Handel sverlauf jedoch stabilisieren. Die anschließende Gegenbewegung führte die Notierungen bis in den Bereich der Hürde bei 91,77 USD, wo der Anstieg wieder zum Erliegen kam.

Damit blieb der kurzfristige Abwärtstrend weiterhin intakt. Unterhalb der Widerstandszone bei 91,77 bis 92,92 USD könnten jederzeit weitere Abgaben folgen. Spielraum wäre zunächst bis zur Unterstützung bei 86,28 USD gegeben. Rutscht Brent auch unter dieses Niveau, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 80,00 USD ausweiten, wo der längerfristige Aufwärtstrend verläuft.

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Auf der Oberseite müsste hingegen die Widerstandszone bei 91,77 bis 92,92 USD überwunden werden, um das Chartbild wieder aufzuhellen und eine größere Gegenbewegung zu ermöglichen. Brent bleibt innerhalb des kurzfristigen Abwärtstrends in einer angeschlagenen Ausgangslage. Solange die Widerstandszone nicht überwunden wird, überwiegen die Risiken einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.