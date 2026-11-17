Brent-Öl verliert an Boden und bricht den kurzfristigen Trend. Analysten prüfen Szenarien für weitere Abwärtsbewegung oder Stabilisierung unterhalb der 99,21-Dollar-Hürde.

Die vorübergehende Erholungsphase auf den Rohstoffmärkten endete am Montag mit einem deutlichen Einbruch bei den Brent-Öl notierungen. Die Kurse rutschten stark ab und durchbrachen dabei den zuvor bestehenden kurzfristigen Aufwärtstrend. Diese Abwärtsbewegung drückte den Preis fast an die kritische Unterstützungsmarke von 91,77 US-Dollar. Marktteilnehmer beobachten nun aufmerksam, ob sich diese Talfahrt fortsetzt oder ob eine Kehrtwende gelingt.

Charttechnische Analyse und Preisprognosen

Dominik Koller, Marktbeobachter von Stock3, weist darauf hin, dass weitere Abgänge bis zur Marke von 91,77 US-Dollar kurzfristig nicht auszuschließen sind. Sollte diese Unterstützung nach der gescheiterten Zwischenerholung tatsächlich unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsdynamik bis auf 86,28 US-Dollar ausweiten. Diese Level gelten als wesentliche Referenzpunkte für die weitere technische Bewertung der Rohstoffkurse.

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Ein positiveres Szenario zeichnet sich ab, wenn Brent eine Stabilisierung oberhalb der jüngsten Tiefs schafft. In diesem Fall wäre zunächst eine kleinere Bodenbildung unterhalb von 99,21 US-Dollar denkbar. Ein klarer Anstieg über diese spezifische Hürde würde das Chartbild signifikant aufhellen und erste Kaufsignale für investierende Akteure liefern. Bis dahin überwiegen jedoch die Risiken einer weiteren Abwärtsbewegung.

Widerstandsmarken undbullische Gegenbewegung

Oberhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends bleibt die Möglichkeit erhalten, dass Brent die Erholung jederzeit fortsetzt. Sollte der Preis die kritische Marke von 99,21 US-Dollar nachhaltig durchbrechen, wäre zunächst Spielraum bis 100,00 US-Dollar und anschließend bis 101,43 US-Dollar gegeben. Diese Level markieren die nächste Zone des technischen Widerstands.

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Noch weiterreichende positive Entwicklungen wären möglich, wenn der Kurs über 101,43 US-Dollar steigt. Eine solche Überwindung könnte eine größere Gegenbewegung in Richtung 104,11 US-Dollar einläuten. Allerdings muss die laufende Erholung aktuell auch als bärische Flagge interpretiert werden. Diese technische Formation deutet darauf hin, dass der Markt jederzeit nach unten aufgelöst werden könnte, was die Unsicherheit im Handel erhöht.

Downside-Risiken und Handelsstrategien

Für einen fallenden Markt gelten unterhalb von 96,97 US-Dollar weitere Abgänge bis 94,37 US-Dollar als möglich. Sollte dieser Bereich ebenfalls brechen, folgt die nächste relevante Unterstützung bei 91,77 US-Dollar. Die Kommentarfunktion auf Stock3 ist weiterhin Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten, was die Plattform als spezialisierte Quelle für solche detaillierten Marktanalysen positioniert.

Die aktuelle Situation zeigt, dass Brent nach der gescheiterten Erholung charttechnisch angeschlagen ist. Solange die Hürde bei 99,21 US-Dollar nicht überwunden wird, dominieren die Risiken einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Investoren sollten daher mit erhöhter Volatilität rechnen und die genannten Support- und Resistance-Levels genau im Auge behalten, um ihre Positionsgrößen angemessen zu steuern.