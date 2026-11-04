Brent-Öl stabilisiert sich bei EMA50: Ausblick auf 113 USD oder Rückfall auf 101 USD

Brent-Öl konsolidiert nach dem Bruch des Aufwärtstrends. Analysten von BNP Paribas analysieren die kritischen Support- und Resistenzlevels für die weitere Marktentwicklung.

Der Rohölpreis Brent hat sich nach einem signifikanten technischen Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends an einem Dienstag wieder stabilisiert. Die Notierungen behaupteten ein niedrigeres Kursniveau, ohne dabei eine stärkere Gegenbewegung in die Wege zu leiten. Der steile Intraday-Abwärtstrend bleibt in dieser Phase die maßgebliche strukturelle Gegebenheit für die Preisbildung.

Stabilisierung unterhalb des Aufwärtstrends

Die Ölmarktpreise haben sich derzeit im Bereich des EMA50, der als blaue Linie in technischen Charts dargestellt wird, etabliert. Dies deutet auf eine Phase der Konsolidierung hin, in der sich das Marktgleichgewicht nach der vorherigen Volatilität finden muss. Trotz des deutlichen Rückgangs in der vorangegangenen Handelssitzung könnte Brent jederzeit eine erneute Gegenbewegung initiieren, falls sich die Nachfrage oder das Marktstimmungslage ändert. Solange dieser entscheidende Ausbruch aus dem aktuellen Abwärtstrend ausbleibt, muss mit einer fortgesetzten Konsolidierung des Preises auf dem aktuellen Niveau gerechnet werden.

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Szenarien für den weiteren Kursverlauf

Die technische Analyse zeigt zwei klare Szenarien für die zukünftige Preisentwicklung des Rohöls. Gelingt der Ausbruch über den steilen Intraday-Abwärtstrend, besteht Spielraum bis hin zu dem zuvor gebrochenen Aufwärtstrend. Dieser widerstandsfähige Bereich liegt derzeit bei rund 113,00 US-Dollar pro Barrel. Erst ein signifikanter Ausbruch über diese Marke würde das Chartbild wieder deutlicher aufhellen und neue Kaufimpulse signalisieren. Bis zu diesem Punkt dominieren jedoch die Unsicherheiten und die seitwärts gerichtete Bewegung.

Das downside-Szenario bleibt ebenfalls klar definiert. Unterhalb des EMA50 bei rund 105,87 US-Dollar könnte sich der Rückgang ausweiten. In einem solch negativen Verlauf könnte der Preis bis auf das Level von 101,08 US-Dollar fallen. Diese spezifischen Zahlenpunkte markieren kritische technische Hürden, die von den Marktbeobachtern genau überwacht werden. Ein Durchbrechen des Supports bei 105,87 US-Dollar würde die bärische Struktur bestärken und weitere Abwärtsdruck erzeugen.

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