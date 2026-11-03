Brent-Öl: Trendbruch bei 119,58 USD signalisiert Korrektur bis 105,00 USD

Nach dem Scheitern an der Widerstandszone von 119,58 USD bricht der Aufwärtstrend beim Öl. Analysten sehen Korrekturmöglichkeiten hin zu 105,00 USD und tiefer.

Der Ölpreis von Brent geriet zum Wochenstart unter erheblichen Verkaufsdruck, nachdem die Notierungen das Scheitern an der Widerstandszone bei 119, 58 USD bestätigten. Die Kurse konnten sich nicht nachhaltig oberhalb des seit Juli bestehenden Aufwärtstrends behaupten und zeigten damit eine klare Schwäche.

Dynamischer Bruch löst Korrektur aus

Der dynamische Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends deutet auf eine mögliche größere Zwischenkorrektur hin, die sich in den kommenden Handelstagen entfalten könnte. Dieser strukturelle Wandel im Chartbild markiert ein entscheidendes Signal für die kurzfristige Marktdynamik.

Also read Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s)

Zunächst öffnet sich weiterer Abwärtsraum bis in den Bereich von 105,00 USD, der als erste relevante Unterstützung gilt. Sollte dieser Pegel nicht halten, könnten auch die Ziele von 101,08 USD und später 97,80 USD wieder erreichbar werden, was einen signifikanten Verlust an Wert bedeutet.

113,50 USD als entscheidende Hürde

Trotz der aktuellen Talfahrt bleibt der gebrochene Aufwärtstrend bei derzeit rund 113,50 USD eine wichtige Hürde für die Marktteilnehmer. Eine kurzfristige Gegenbewegung wäre nach dem starken Rückgang jederzeit möglich, doch diese dient zunächst eher als technische Entspannung.

Advertisement

Erst wenn sich die Preise wieder deutlich oberhalb dieser Trendlinie etablieren, könnte sich das Chartbild aufhellen und die Richtung des Trends ändern. Bis dahin dominieren die Sell-off-Strategien und die vorsichtige Abwärtshaltung der Analysten den Markt.

Rechtlicher Kontext von BNP Paribas

Dieser Beitrag von BNP Paribas S.A. - Niederlassung Deutschland ist eine Produktinformation und Marketingmitteilung, die sich an private und professionelle Kunden in Deutschland und Österreich richtet. Die Angaben basieren auf den Definitionen des § 67 deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sowie des § 1 Z 35 und 36 österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018).

Es handelt sich hierbei ausdrücklich weder um ein Angebot noch um eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzanlagen. Die persönlichen Verhältnisse wie Erfahrungen, finanzielle Situation oder Risikotoleranz der Anleger werden nicht berücksichtigt, weshalb keine Anlageberatung vorliegt.

Investoren müssen beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf künftige Erträge ist. Der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen, wodurch Anleger möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurückgewinnen. Es wird dringend geraten, vor jeder Entscheidung den Prospekt und das Basisinformationsblatt (KID) zu lesen.