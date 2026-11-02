Brent-Ölpreis: Analyse der Kursentwicklung und Prognose für die nächste Handelsperiode

Der Brent-Ölpreis bewegte sich seitwärts zwischen 114,33 und 118,24 USD. Analyse der Support-Levels bei 114,33 USD und potenzielle Ziele bei 126,40 USD oder Korrektur bis 110,45 USD.

Zum Ende der vergangenen Woche bewegte sich der Brent-Ölpreis innerhalb einer engen Handelsspanne zwischen 114,33 US-Dollar und 118,24 US-Dollar. Der Markt zeigte dabei ein deutliches seitwärts gerichtetes Verhalten, das auf eine Phase der Konsolidierung hindeutete. Diese Entwicklung folgte auf einen gescheiterten Ausbruchsversuch über das Niveau von 118,24 US-Dollar, was dazu führte, dass die Notierungen wieder unter Druck gerieten und zurückrollten.

Kursverlauf und Widerstandsniveaus

Der Aufwärtstrend, der die vergangenen Monate prägte, scheint an diesem Niveau nahezu abgeschlossen zu sein. Diese Marktsituation eröffnet die Möglichkeit, dass sich von hier aus erneut eine Gegenbewegung entwickeln könnte. Für eine solche positive Entwicklung wäre zunächst ein Spielraum bis zum Widerstandslevel von 118,24 US-Dollar gegeben. Sollte dieser Level durchbrochen werden, könnte das nächste Ziel bei 119,65 US-Dollar liegen.

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Gelingt dem Markt der endgültige Ausbruch auf neue Hochs, könnten sich weitere Kaufsignale mit deutlichem Potenzial bis zu einem Wert von 126,40 US-Dollar ergeben. Diese Zahlen basieren auf technischen Analysen, die jedoch keine Garantien für zukünftige Entwicklungen darstellen. Anleger sollten stets bedenken, dass vergangene Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge sind.

Risiken und mögliche Korrekturphasen

Neben den bullishen Szenarien sind auch erhebliche Risiken im aktuellen Marktumfeld zu beachten. Ein Abfallen des Preises unter 112,50 US-Dollar würde einen signifikanten Bruch des bestehenden Aufwärtstrends bedeuten. Ein solches Ereignis könnte den Auslöser für eine verstärkte Korrektur darstellen, die sich bis zu einem Niveau von 110,45 US-Dollar ausweiten könnte. Dies würde die bisherigen Gewinnzonen der Long-Positionen infrage stellen.

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Es ist wichtig zu betonen, dass der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument sowohl fallen als auch steigen kann. Infolgedessen erlangen Investoren möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. Die beobachteten Bewegungen im Brent-Ölpreis sind Teil eines komplexen globalen Marktgefüges, das von zahlreichen makroökonomischen Faktoren beeinflusst wird.

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