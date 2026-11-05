Brent-Ölpreis fällt unter 97,80 USD

Der Ölpreis Brent sinkt deutlich unter 97,80 US-Dollar und testet die Unterstützung bei 94,37 US-Dollar. Analysten sehen Risiken bis 86,28 US-Dollar, falls die Abwärtsdynamik anhält.

Der Ölpreis für die Sorte Brent hat am Mittwoch nach dem Versuch einer Stabilisierung am Dienstag deutlich an Boden verloren. Die Notierungen rutschten unter die Marke von 97,80 US-Dollar und durchbrachen dabei den EMA50 auf Tagesbasis. Dieser technische Bruch markiert einen deutlichen Umschwung in der kurzfristigen Marktdynamik und zeigt an, dass die Kaufmoral der Anleger nachgelassen hat. Die direkte Aufgabe der vorherigen Stabilität lässt auf erhöhte Verkaufsdruk hin.

Technische Analyse und Kursziele

Die hohe Abwärtsdynamik könnte zunächst weitere Verluste bis zur Unterstützung bei 94,37 US-Dollar nach sich ziehen. An diesem Niveau wäre eine Gegenbewegung möglich, die den Brent-Ölpreis wieder bis an den kurzfristigen Abwärtstrend bei rund 103,00 US-Dollar führen könnte. Erst ein Kursverlauf über dieses Niveau würde das Chartbild deutlicher aufhellen und einen möglichen Trendwandel signalisieren. Bis dahin bleibt die Verkaufsseite dominant.

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Die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass eine klare Bodenbildung angesichts der aktuellen Abwärtsdynamik zunächst abzuwarten ist. Trader und Analysten beobachten die Zone um 94,37 US-Dollar genau, da ein Durchbrechen dieser Grenze die Bärenposition verstärken könnte. Solange der Preis unter diesem Level operiert, besteht die Gefahr weiterer negativer Impulse im Marktgeschehen.

Worst-Case-Szenarien am Markt

Fällt der Brent-Preis hingegen auch unter 94,37 US-Dollar zurück, könnte sich der Weg bis zum nächsten Ziel von 86,28 US-Dollar öffnen. Dieses Niveau stellt eine wesentliche Unterstützung dar, die bei einem weiteren Verfall getestet würde. Die Öffnung dieses Weges würde eine signifikante Korrektur nach unten bedeuten und das Risiko für langfristige Haltepositionen erheblich erhöhen. Investoren müssen mit größeren Schwankungen rechnen.

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