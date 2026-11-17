Der Pfarrer und Bürgermeister von Brescello beleben das Erbe der Kultfilmen. Tourismus bringt 70 Prozent des Einkommens. Die Stadt nutzt ihre Geschichte für Wirtschaft und Gemeinschaft.

Die Gemeinde Brescello in der Proving Reggio Emilia hat sich durch die Filmreihe um Don Camillo und Peppone einen einzigartigen Namen in der internationalen Popkultur gemacht. Das kleine Dorf in der Po-Ebene zieht jährlich Tausende von Fans an, die den Schauplätzen der klassischen Komödien folgen. Diese kulturelle Prägung prägt den Alltag der Einwohner und die Rollen der lokalen Amtsträger bis heute auf besondere Weise.

Filmerbe prägt den Alltag der Gemeinde

Don Giancarlo Minotta ist der aktuelle Pfarrer der Chiesa di Santa Maria Nascente in Brescello. Er sieht seine Position als eine besondere Ehre und betrachtet sich als geistiger Nachfolger des fiktiven Dorfpriesters aus den Filmen. Viele Besucher möchten mit ihm Fotos machen, was jedoch nicht wegen seiner Person geschieht, sondern wegen der symbolischen Figur, die er verkörpert. Minotta wurde nicht weit von Rom geboren, lebte aber bereits mit sechs Jahren in der Emilia-Romagna. Er fühlt sich in der Gemeinde sehr wohl, da hier Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und die Kirche zu einem Treffpunkt wird.

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Carlo Fiumicino ist der Bürgermeister von Brescello und übernimmt die Rolle des kommunistischen Gegners Peppone. Fiumicino gewann die Wahl im Jahr 2023 mit der Bürgerliste "Brescello cambia!", einem Mitte-Links-Bündnis. Er betont zwar, dass er kein Kommunist ist, aber die Ehre schätzt, in einer Gemeinde mit dieser kinematographischen Geschichte das Amt zu bekleiden. Als Bürgermeister hat er stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Bevölkerung und arbeitet eng mit der Kirchengemeinde zusammen. Seine Entscheidung, in Brescello zu leben und zu arbeiten, trifft er gerne, da die Stadt eine einzigartige Atmosphäre bietet.

Modernes Zusammenleben statt Konflikte

Im Film streiten der Pfarrer und der Bürgermeister täglich und lassen fast mit den Fäusten fliegen, doch die Realität in Brescello hat sich geändert. Don Giancarlo Minotta erklärt, dass die heutigen Amtsträger nicht mehr in Konflikt geraten wie die Figuren aus den Drehbüchern. Die Beziehung zwischen Kirche und städtischer Verwaltung ist konstruktiver. Bürgermeister Fiumicino freut sich beispielsweise über die Jugendarbeit, die von der Kirchengemeinde angeboten wird. Sportaktivitäten, kulturelle Veranstaltungen und Hausaufgabenbetreuung werden von der Pfarrei übernommen, was den Ausgaben der Gemeindekasse zugutekommt.

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Diese Zusammenarbeit profitiert der gesamte Gemeinschaft in Brescello. Die Ideologien der Kirche und der Kommunistischen Partei stehen sich historisch unvereinbar gegenüber, doch im lokalen Kontext dominiert das Wohl der Menschen. Minotta lobt die aktuelle Entwicklung, da die Kirche zwar nicht mehr das gleiche Standing hat wie nach dem Zweiten Weltkrieg, aber weiterhin eine zentrale Rolle im sozialen Leben spielt. Die Bewohner schätzen die Koordination zwischen den Institutionen, die Konflikte in der Vergangenheit verdrängt.

Tourismus und Wirtschaftskraft des Ortes

Ohne die Kinoerfolge wäre Brescello nur eines von Tausenden unscheinbaren Dörfern in der Po-Ebene. Die Dreharbeiten zogen die Aufmerksamkeit der Welt auf den Ort, da sich hier die Kirche und das Rathaus auf derselben Piazza befinden. Vor dem Rathaus steht eine lebensgroße Bronzestatue des Peppone, während vor der Kirche eine Statue des Don Camillo thront. Diese Symbole ziehen Besucher an und schaffen eine Atmosphäre, die den Namen der Filmhelden im Alltag trägt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Films sind erheblich für die 5000-Einwohner-Gemeinde. Siebenzig Prozent des Handelseinkommens stammen aus dem Tourismus. Jedes dritte Restaurant im Ort führt "Don Camillo" oder "Peppone" im Namen, oft ohne dafür Gebühren zu zahlen. Der Film wurde in dreißig Sprachen übersetzt und hat den Namen Brescello international bekannt gemacht. Dieser Reichtum aus dem Kino ermöglicht es der Gemeinde, Infrastruktur und Veranstaltungen zu finanzieren, die den Lebensstandard der Einwohner erhalten.

Historische Belastung und geistige Führung

Nicht nur die positiven Seiten des Films prägen Brescello. Die Gemeinde war seit den 1980er Jahren von der Mafia-Kaliber 'Ndrangheta infiltriert, die ihre Geschäfte dort betrieb. Der italienische Ministerrat löste den Gemeinderat im Jahr 2016 auf, was in der italienischen Geschichte einzigartig war. Ein langwieriges Gerichtsverfahren gegen den damaligen Bürgermeister begann. Don Giancarlo Minotta stand in der Kritik wegen verharmlosender Aussagen und mangelnder Distanz zur Mafia, bevor er die Mission übernahm.

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Der Bischof schickte Minotta mit den Worten "Das ist jetzt deine Mission" nach Brescello. Er trägt ein Kreuz des sprechenden Jesus aus dem Film auf dem Rücken, das bei Prozessionen zum Po verwendet wird. Dieses Kreuz ist hohl und stammt aus den Dreharbeiten. Minotta nutzt es, um mit Gott über komplexe Fragen wie den Sinn des Lebens zu sprechen. Er liebt die Szene, in der Don Camillo für das Wohlergehen der Menschen betet, als die große Überschwemmung Brescello bedrohte. Diese Geschichte berührt die Einwohner tief, da sie den Glauben im Angesicht der Naturkräfte zeigt.

Kulturelles Erbe und persönliche Reflexionen

Bürgermeister Carlo Fiumicino hat alle fünf Filme gesehen, die zwischen 1952 und 1965 gedreht wurden. Ihm gefällt besonders die Szene, in der die beiden Hauptfiguren mit Fahrrädern ein Wettrennen über eine Brücke liefern. Diese Szenen sind fester Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses der Gemeinde. Die Besucher, die nach Brescello kommen, suchen nicht nur nach Fotos, sondern auch nach der Geschichte und den Menschen, die diese Welt am Leben erhalten. Don Giancarlo und Carlo Fiumicino repräsentieren die Brücke zwischen Fiktion und Realität.

Die Dualität aus Filmhelden und echtem Leben lebt in jedem Geschäft und jedem Gespräch fort. Die Bewohner nutzen die Namen ohne Konzession, da sie zu einem Teil ihrer Identität geworden sind. Minotta beobachtet, wie Menschen mit dem Kreuz sprechen, was auf die tiefe Verbundenheit der Menschen mit ihrer Geschichte hinweist. Die Kirche und die Gemeindeverwaltung arbeiten Hand in Hand, um die Tradition zu wahren und gleichzeitig die Moderne zu akzeptieren. Brescello bleibt ein Ort, an dem Kino und Realität ineinandergreifen.