In Brescello prägen Pfarrer Don Giancarlo Minotta und Bürgermeister Carlo Fiumicino als Nachfolger der Kultfiguren den Alltag. Tourismus sichert die 5000-Einwohner-Gemeinde in der Emilia-Romagna.

Pfarrer Don Giancarlo Minotta und Bürgermeister Carlo Fiumicola repräsentieren in der italienischen Gemeinde Brescello die spirituelle und politische Führung nach den legendären Figuren Don Camillo und Peppone. Der 46-jährige Bürgermeister gewann die Wahl 2023 mit der Liste " Brescello cambia!" und sieht seine Amtsführung als Ehre in der Kinogemeinde. Don Giancarlo folgte 2020 dem Bischof auf den Plan, um die Kirche nach Jahren der Infiltration durch die 'Ndrangheta-Mafia zu erneuern. Beide Amtsinhaber betonen, dass die gewaltsamen Konflikte der Filmzeit der Vergangenheit angehören und moderne Zusammenarbeit im Vordergrund steht.

Filmkultur als wirtschaftliche Grundlage

Ohne den internationalen Kultfilm wäre Brescello ein unscheinbares Dorf in der Po-Ebene geblieben. Heute generiert der Tourismus siebzig Prozent des Handelseinkommens der 5000-Einwohner-Gemeinde. Die historische Piazza Matteotti dient als Drehort und zentrale Begegnungsstätte. Vor dem Rathaus thront eine lebensgroße Bronzestatue von Peppone, während vor der Chiesa di Santa Maria Nascente eine Statue von Don Camillo steht. Diese Symbole prägen das Bild des Ortes nachhaltig und ziehen Jahr für Jahr Besucher aus aller Welt an.

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Jedes dritte Restaurant in Brescello nutzt die Namen der Filmfiguren für seine Geschäftsführung. Dieser kommerzielle Vorteil entsteht ohne zusätzliche Kosten für die Bewohner. Die lokale Wirtschaft hat sich perfekt auf die Nachfrage der Fans eingestellt. Touristen erwarten nicht nur die Schauplätze, sondern auch die Interaktion mit den aktuellen Amtsträgern, die die Tradition würdevoll weiterführen.

Konfliktfreie Kooperation im Amt

Bürgermeister Carlo Fiumicina und Pfarrer Don Giancarlo Minotta streiten zwar täglich über Themen, doch Gewaltsamkeit wurde durch Dialog ersetzt. Fiumicina betont explizit, dass er kein Kommunist ist, sich aber für die soziale Arbeit einsetzt. Der Pfarrer unterstützt Projekte wie Sport, Kultur und Hausaufgabenbetreuung, die finanziell nicht von der Gemeindekasse gedeckt werden müssen. Diese Zusammenarbeit zeigt eine moderne Form der Koexistenz, die weit von den ideologischen Gegensätzen der Nachkriegszeit entfernt ist.

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Die Kirche verliert zwar an traditionellem Ansehen, gewinnt aber durch aktive Jugendarbeit an Relevanz. Carlo Fiumicina freut sich über diese Initiativen, da sie die Gemeinschaft stärken. Die beiden Amtsträger vertreten eindeutig das Wohl der Menschen im Ort. Ihre Beziehung basiert auf Respekt und gegenseitiger Wertschätzung statt auf der feindlichen Rivalität der Filmhelden.

Religiöse Aufgaben und historische Last

Don Giancarlo Minotta übernahm 2020 die Mission der Kirchengemeinde nach massiven Vorwürfen gegen seine Vorgänger. Der Gemeinderat wurde 2016 aufgelöst, ein einmaliges Ereignis in der italienischen Geschichte, nachdem die 'Ndrangheta die Gemeinde infiltriert hatte. Der Pfarrer geriet zuvor wegen verharmlosender Aussagen in die Kritik. Seine Aufgabe bestand darin, das Vertrauen der Bevölkerung wiederherzustellen und die Kirche zu reinigen.

Im Inneren der Kirche hängt das Originalkreuz aus dem Film, das Don Camillo im Gespräch mit Gott begleitet. Das hohle Kreuz wird einmal im Jahr zur Prozession zum Fluss Po transportiert. Don Giancarlo betrachtet dieses Objekt als symbolische Verbindung zur Geschichte des Ortes. Er führt Gespräche mit Gott über komplexe Fragen wie den Sinn des Lebens, ähnlich wie die filmische Figur.

Die Filme wurden in dreißig Sprachen übersetzt und fanden weltweit Anerkennung. Don Giancarlo erinnert sich gerne an die Szene der großen Überschwemmung, in der Don Camillo für die Menschen betet. Diese historische Last der Mafia-Infiltration ist überwunden. Der Pfarrer und der Bürgermeister arbeiten eng zusammen, um Brescello als sicheren und kulturell lebendigen Ort zu erhalten. Die Einzigartigkeit der Gemeinde liegt in ihrer Fähigkeit, Kino-Mythos und moderne Realität harmonisch zu vereinen.