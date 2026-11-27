Brettspiele mit digitaler Unterstützung verbinden analogen Spielspaß mit den Möglichkeiten moderner Technik.

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. Das entspricht einem Rabatt von 33 Prozent. Das Spiel verbindet klassisches Deckbuilding mit einer App-Integration, die über QR-Codes auf den Karten funktioniert. Zwei bis vier Spieler kämpfen kooperativ gegen zehn verschiedene Bosse.

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Die kostenlose App ist für iOS und Android verfügbar und kombiniert es mit einer von vier Klassen . Die Gruppe tritt dann gegen zehn verschiedene Bosse an, die jeweils eigene Fähigkeiten und Taktiken haben. Nach jedem erfolgreichen Kampf erhalten die Spieler Beutekarten aus drei separaten Boxen, mit denen sie ihre Decks erweitern können. Die vier Schwierigkeitsgrade skalieren laut Kundenbewertungen gut mit den Fähigkeiten der Gruppe.