Die Breyden-Gruppe beendet die Produktion in Ueckermünde. 261 Mitarbeiter erhalten Abfindungen. Der Sozialplan sieht 3 Millionen Euro vor, um die Folgen der Schließung abzumildern.

Die Breyden-Gruppe beendet mit Wirkung zum Jahresende die Produktion in ihrer Eisengießerei in Ueckermünde, Mecklenburg-Vorpommern. Diese Entscheidung betrifft 261 Festangestellte, die aufgrund der Schließung ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in Hessen befindet, plante diesen Schritt bereits im vergangenen Jahr und hat nun die konkreten Maßnahmen zur Abfederung der Folgen definiert.

Finanzielle Kompensation und Sozialplan Details

Um die Auswirkungen der Betriebsstilllegung abzufedern, hat die Breyden-Gruppe ein Paket im Gesamtwert von 3 Millionen Euro an Abfindungen bereitgestellt. Dieser Finanzierungsplan soll den betroffenen Mitarbeitern eine gewisse finanzielle Sicherheit bieten, da eine Insolvenz als Worst-Case-Szenario abgewendet wurde. Die Zahlung der Abfindungen ist fest im neuen Sozialplan verankert, der als zentrales Instrument zur Regelung des Arbeitsplatzabbaus dient.

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Neben den direkten Abfindungen sieht der Sozialplan weitere Leistungen vor, die über die reine Kündigung hinausgehen. Dazu zählen unter anderem die Auszahlung des Weihnachtsgeldes sowie die Vermittlung der Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft. Diese Einrichtung nimmt die Beschäftigten im nächsten Jahr für eine begrenzte Zeit auf und unterstützt sie bei der beruflichen Orientierung oder der Suche nach neuen Stellenangeboten.

Position des Betriebsrats und Verhandlungen

Clemens Schröder, der 38-jährige Betriebsratsvorsitzende, äußerte sich kritisch, aber auch pragmatisch zur Situation. Er betonte gegenüber der BILD, dass es sehr traurig sei, dass die Produktion in dem traditionsreichen Werk Ende des Jahres vollständig beendet werde. Die langjährigen Bemühungen, die Arbeitsplätze zu halten, waren letztlich ohne Erfolg geblieben, was die emotionale Belastung für die Belegschaft enorm erhöht hat.

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In einer entscheidenden Abstimmung innerhalb der Belegschaft stimmten 219 Mitarbeiter für die Annahme der angebotenen Abfindungsregelung. Diese Mehrheit hat den Rat des Betriebsrats unterstützt, um das finanzielle Risiko einer möglichen Insolvenz des Unternehmens zu minimieren. Die Entscheidung fiel nach monatelangen Kämpfen um die Erhaltung der Jobs, die von den Mitarbeitern intensiv geführt wurden.

Schröder rechtfertigte die Zustimmung mit dem Sprichwort, dass der Spatz in der Hand besser sei als die Taube auf dem Dach. Er verwies darauf, dass im Falle einer Insolvenz die Situation für alle Beteiligten noch viel schlimmer ausgegangen wäre. Die Akzeptanz des Sozialplans wird damit als weniger schlimme Alternative zur totalen Arbeitslosigkeit und ohne finanzielle Absicherung dargestellt.

Proteste und widerstandlose Schließung

Seit der Bekanntgabe der Schließungspläne durch das Unternehmen Anfang Oktober hatten die Mitarbeiter mehrfach Mahnwachen und Proteste organisiert. Diese Aktionen zielten darauf ab, die Führung der Breyden-Gruppe von ihrer Entscheidung abzubringen. Dennoch blieben diese Bemühungen ohne jeden Erfolg, da das Management die Schließung als wirtschaftlich unumgänglich ansah und keine Alternativen zur Produktion in Ueckermünde sah.

Die Mitarbeiter hatten gehofft, die traditionsreiche Gießerei retten zu können, insbesondere da das Werk lange Zeit ein wichtiger Teil der regionalen Industrie war. Der Widerstand der Belegschaft zeigte zwar Engagement, konnte jedoch die strategische Neuausrichtung der Breyden-Gruppe, die früher als Buderus Guss bekannt war, nicht stoppen. Die Schließung ist nun ein vollzogener Fakt.

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Wirtschaftliche Konsequenzen und Ausblick

Schröder erklärte weiter, dass die Mitarbeiter ohne den Sozialplan ein paar Monate lang kein Geld mehr bekommen hätten. Anschließend wäre die Situation endgültig und ohne jede Perspektive gewesen. Durch die Annahme des Plans wird den Beschäftigten jedoch eine Übergangsphase ermöglicht, die es ihnen erlaubt, sich neu zu orientieren. Es ist kein perfektes Ergebnis, aber eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten.

Diese Entwicklung ist kein Einzelfall in der Automobilzulieferbranche, die sich aktuell in einer schwierigen Lage befindet. Unternehmen treffen zunehmend Entscheidungen, die zur Schließung von Standorten führen. So ist auch die Huber Präzisionstechnik GmbH in Geretsried in Bayern nach mehr als 50 Jahren am Ende, wo alle 80 Mitarbeiter betroffen sind. Die Breyden-Gruppe sieht für ihr Werk in Ueckermünde keine andere Möglichkeit als den Ausstieg, was die strukturellen Probleme der Branche verdeutlicht.

Die Transfergesellschaft, die im nächsten Jahr die Beschäftigten aufnehmen wird, ist der letzte Schritt im Abwicklungsprozess. Sie bietet eine begrenzte Zeit Unterstützung, um die Mitarbeiter wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Für die 261 Betroffenen bedeutet dies das Ende ihrer Tätigkeit bei der Breyden-Gruppe, aber mit einer finanziellen Absicherung, die sie vor dem völligen Absturz bewahrt.