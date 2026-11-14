Brian Hoyer zu Drake Maye: Nachfolger Tom Bradys in guten Händen

Ex-NFL-Profi Brian Hoyer lobt Drake Maye als würdigen Nachfolger von Tom Brady. Vor dem Spiel in München betont Hoyer die Führungsqualitäten des Patriots-Quarterbacks.

Der NFL-Auftakt in Deutschland steht kurz vor dem Start. Das Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots in München zieht die Aufmerksamkeit der Liga auf sich. In diesem Kontext äußerte sich der ehemalige Patriots-Quarterback Brian Hoyer zur aktuellen Situation in New England.

Hoyer warnt, dass die Welt nie wieder einen Tom Brady sehen wird. Er bezeichnete den legendären Spieler als den besten seiner Generation. Brady habe seine Aufgaben auf einzigartige Weise gemeistert und damit jeden Teamkollegen verbessert.

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Maye als würdiger Nachfolger

Drake Maye gilt aus Sicht von Brian Hoyer als würdiger Nachfolger der Tom-Brady-Ära. Der Ex-Profi sieht Maye in den richtigen Händen. Er lobt die Führungsqualitäten des Quarterbacks, die immer ausgeprägter werden. Maye werde noch lange Zeit ein sehr guter Spieler sein.

Hoyer hebt die talentierte Natur von Maye hervor. Viele vergessen, dass der Quarterback erst vierundzwanzig Jahre alt ist. Die New England Patriots hatten großes Glück, so Hoyer. Sie hatten lange Zeit Bill Belichick und Tom Brady an ihrer Seite.

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Turbulenter Saisonstart mit Verletzungen

Die Patriots erlebten einen turbulenten Start in die aktuelle Saison. Zwei der letzten drei Partien gingen verloren. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen liegt die Mannschaft in der AFC East deutlich abgeschlagen.

Zudem kämpfte New England in den vergangenen Wochen mit massiven Verletzungsproblemen. Gerade in der Offensive fielen zahlreiche Leistungsträger aus. Dies zwang Maye dazu, weitgehend auf sich allein gestellt zu sein und die Offensive zu tragen.

Statistische Daten von Drake Maye

Drake Maye absolvierte die erste Spielzeit mit spezifischen statistischen Werten. Er brachte seine Pässe mit sechseinhalb Prozent Genauigkeit an. Insgesamt warfen die Quarterbacks zweitausendzweihundertzweiundachtzig Yards.

Sein Offensivspiel zeigte sich in sechzehn Touchdown-Pässen und elf Interceptions. Zusätzlich lief er für zweiundneunzehn Yards. Dabei erzielte er drei Touchdowns durch Laufspiele. Diese Zahlen unterstreichen die Herausforderungen der vergangenen Monate.

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Rückblick auf die Deutschland-Premiere

Tom Brady spielte selbst bei der Deutschland-Premiere der NFL in München. Das historische Ereignis fand im Jahr zweitausendzweiundzwanzig in der Allianz Arena statt. Brady war siebenfacher Super-Bowl-Champion.

Brian Hoyer erinnerte sich an das unglaubliche Erlebnis in München. Er denkt, dass es für Maye letztes Jahr eine großartige Saison war. Drake hatte alle Erwartungen übertroffen und war kurz davor, zum Most Valuable Player gekürt zu werden.