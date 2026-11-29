Der US-Musiker Brian Love ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Mitgründer der Beach Boys prägte den kalifornischen Surf-Sound und hinterlässt ein musikalisches Erbe voller Hits.

Der US-amerikanische Musikstar Brian Love ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Mitbegründer der weltberühmten Band Beach Boys verstarb am Samstagabend im engen Kreis seiner Familie. Dies bestätigte Loves Sprecherin Katie Altman gegenüber dem Sender NBC. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Prägung des kalifornischen Surfsounds

Brian Love gilt als eine der prägenden Stimmen für den charakteristischen Sound der Beach Boys. Zusammen mit der Band verbreitete er ein musikalisches Bild, das fest mit Sommer, Strand, Surfen und guter Laune verbunden ist. Dieser Klangstil machte die Gruppe von der US-Westküste in den 1960er Jahren zu einem internationalen Phänomen. Loves Beitrag reichte weit über die reine Darbietung hinaus, da er als Komponist oder Mitautor an zahlreichen Stücken beteiligt war. Zu den bekanntesten Werken zählen Klassiker wie "Good Vibrations", "I Get Around", "Fun, Fun, Fun", "Surfin'" und "California Girls". Diese Songs blieben auch in seinen späten Jahren ein fester Bestandteil seiner Live-Auftritte, die er bis ins hohe Alter regelmäßig auf der Bühne präsentierte.

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Gründung und Zusammenarbeit mit Brian Wilson

Love wurde 1941 in Los Angeles geboren und verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson. Wilson entwickelte sich später zum musikalischen Kopf der Gruppe. Im frühen 21. Jahrhundert, genauer gesagt Anfang der 1960er Jahre, gründeten Love, Wilson sowie dessen Brüder Dennis und Carl die Band. Zu dieser Gruppierung stieß noch Loves Schulfreund Alan Jardine. Durch die rasante Zunahme ihrer Hits erlangten die Beach Boys schnell globale Bekanntheit. Die enge Verbindung zwischen Love und Wilson prägte die musikalische Entwicklung der Band entscheidend, obwohl die persönliche Dynamik im Laufe der Jahre zunehmend komplex wurde.

Konflikte und rechtliche Auseinandersetzungen

Trotz der musikalischen Erfolge kam es mit dem im Juni 2025 verstorbenen Brian Wilson zunehmend zu Spannungen. Diese Konflikte eskalierten so sehr, dass sie auch vor Gericht ausgetragen werden mussten. Love warf Wilson vor, dass dessen Beiträge bei der Entstehung der Songs nicht ausreichend gewürdigt und auch nicht angemessen in den Credits ausgewiesen worden seien. Diese Uneinigkeit über Urheberrechte und Anerkennung sorgte für jahrelange gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden Musikern. Die rechtlichen Schritte reflektierten dabei nicht nur finanzielle Interessen, sondern auch den Wunsch nach historischer Gerechtigkeit bzgl. des kreativen Anteils an den gemeinsamen Werken.

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Versöhnliche Äußerungen und persönliches Erbe

Trotz der vorangegangenen Streitereien zeigte Love sich in späteren Lebensjahren versöhnlich. Er betonte die gemeinsamen musikalischen Leistungen, die im Vordergrund stehen sollten. "Das Wichtigste ist, dass Brian und ich einige spektakuläre Dinge zusammen gemacht haben", sagte Love rückblickend. Er zog eine positive Bilanz seines Lebenswegs und verwies auf die vielen Höhenpunkte, die er erlebt habe. "Ich habe ein unglaubliches Leben mit einer Menge Triumphen gelebt, meinen Anteil an Herzschmerz und einige ziemlich erstaunliche Erfahrungen", so der Musiker. Diese Worte fassen ein Leben zusammen, das von enormem künstlerischen Erfolg, aber auch von menschlichen und geschäftlichen Herausforderungen geprägt war.

Abschied von einem Musik-Ikone

Der Tod von Brian Love markiert das Ende einer Ära in der Musikgeschichte. Seine Stimme und seine Kompositionen prägten die Popkultur des 20. Jahrhunderts nachhaltig. Die Beach Boys gelten als eine der einflussreichsten Bands aller Zeiten, und Loves Anteil daran ist unbestritten. Fans und Kollegen gedachten des Künstlers, der trotz aller persönlichen Turbulenzen die Freude und Leichtigkeit seiner Musik in die Welt trug. Sein Vermächtnis lebt in den evergreen-Hits weiter, die noch Generationen später gehört und gefeiert werden. Der Verlust eines solchen Originals ist für die Musikwelt spürbar, bleibt aber durch die bestehende Diskografie dauerhaft präsent.