Die Hofwoche bei Mathias in Costa Rica könnte ein vorzeitiges Ende nehmen. Die beiden Hofdamen sind von der Unterkunft und Toiletten-Situation entsetzt.

Bricht Hofdame von Mathias die Woche vorzeitig ab? Bei der Anreise seiner zwei Auserwählten könnte die Hofwoche in Costa Rica ein vorzeitiges Ende nehmen. Mathias hat nun endlich die Gelegenheit, seine beiden Hofdame n bei sich in Costa Rica in Empfang zu nehmen.

Doch der Start bei ihm und seinen Auserwählten verläuft nicht so gut wie bei den anderen Bauern und Bäuerinnen. Nach der ersten Begegnung und freundlichen Begrüßung geht es bereits während eines Welcome-Drinks bergab. Das eigentlich nette Gespräch über Haustiere nimmt eine unschöne Wendung, als Mathias verrät, dass sein Hund vermutlich von einem Panther getötet wurde. Die beiden Hofdamen werden bewusst, dass es in Costa Rica wohl nicht so ungefährlich ist, wie sie dachten.

Aber das bleibt nicht der einzige Schock. Auch ihre Unterkunft und Toiletten-Situation sorgt für großes Entsetzen: Mathias legt offenbar nicht viel Wert auf geschlossene Räumlichkeiten. Belina fehlen die Worte. Hat sie sich etwa ins Dschungelcamp verirrt, anstatt auf den Hof von Mathias?

Auch Mirian kann nicht fassen, wo sie schlafen soll: Sie fühle sich nicht wohl, ehrlich gesagt. Für Mirians Wohlbefinden nicht gerade förderlich erweist zudem das Anbringen der Moskitonetze über den beiden Betten, um die Frauen vor Mücken und Spinnen zu schützen. Spinnen gibt es in ihrem Gemach jedoch bereits genug. Belina ist nur noch fassungslos.

Doch ihr Unmut wird von Mathias fehlinterpretiert. Während die 51-Jährige nicht mehr nach Lachen zumute ist, fasst Mathias ihre Kommentare als sarkastischen Humor auf. Für ihn steht fest, so viel besser hätte es an Tag 1 mit den beiden Hofdamen nicht laufen können: Er ist total zufrieden. Auf jeden Fall.

Er glaubt, das wird gut. Was er nicht ahnt: Mirian und Belina sehen das ganz anders. Auch als Mathias bereits verschwunden ist, können sie kaum fassen, wo er sie untergebracht hat. Während Belina jedoch versucht, dem Ganzen eine Chance zu geben, sieht Mirian sich bereits die Koffer wieder packen und zumindest in ein Hotel zu ziehen. Lediglich Belinas Optimismus hält sie vorerst noch davon ab





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