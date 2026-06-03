Bridgerton inspiriert: Das Puderblaue Kleid von Bonprix - Perfekt für den Sommer

Das Bonprix-Kleid in Puderblau erinnert an die romantischen Kostüme aus Bridgerton und ist ideal für sommerliche Anlässe. Erfahren Sie mehr über den Look und wie Sie ihn stylen können.

Wer beim Anschauen von Bridgerton heimlich die Kostüme bewundert, kann sich jetzt selbst in Szene setzen. Bonprix hat das perfekte Stück für die warme Jahreszeit im Sortiment: ein puderblaues Kleid mit Spaghettiträgern, Rüschen und ausgestelltem Rock.

Es erinnert an die verspielte Romantik der Regency-Ära und ist ideal für Gartenpartys oder romantische Dates. Das Kleid besteht aus Polyester und Elasthan, ist blickdicht und für Körpergrößen zwischen 164 und 172 Zentimetern konzipiert. Erhältlich in den Größen 36/38 bis 52/54. Beim Drehen flattert der schwingende Rock sanft nach, genau wie bei den Ballkleidern aus der Serie.

Kombiniert wird es am besten mit Slingballerinas, einer feinen Kette und einer dezenten Clutch. So wird der Look komplett. Die Bridgerton-Serie hat einen regelrechten Trend ausgelöst: Immer mehr Modehäuser bringen Kollektionen mit Empire-Taille, Spitze und Pastelltönen heraus. Auch Bonprix greift diesen Stil auf und bietet erschwingliche Alternativen zu den aufwendigen Kostümen.

Das puderblaue Kleid ist ein Paradebeispiel: Es vereint Eleganz mit Alltagstauglichkeit. Im Gegensatz zu den historischen Vorlagen ist es aus modernen Pflegeleicht-Materialien gefertigt und kann problemlos in der Maschine gewaschen werden. Das macht es zu einem unkomplizierten Begleiter für den Sommer. Wer es noch auffälliger mag, findet bei Bonprix auch Varianten mit Pailletten oder Blumenmuster - aber das schlichte Puderblau ist der absolute Verkaufsschlager.

Doch nicht nur Bonprix hat den Bridgerton-Look im Sortiment. Auch andere Marken wie Vera Mont bieten Abendkleider mit Spitzenärmeln und Kontrastmaterial an. Breuninger führt ein elegantes Modell in ähnlichem Stil. Der Trend zeigt sich auch in Accessoires: Haarbänder mit Schleifen, kleine Perlenhandtaschen und spitze Ballerinas sind diesen Sommer angesagt.

Wer den Look komplett nachahmen möchte, kann sich sogar Perücken mit Locken zulegen. Doch im Alltag reicht oft schon ein schlichtes Kleid mit einem Hauch von Romantik. Die Kombination aus Verspieltheit und Schlichtheit macht den Charme dieser Mode aus. Sie ist feminin, aber nicht übertrieben, und passt zu vielen Anlässen - vom Brunch bis zur Abendveranstaltung.

Natürlich muss man kein Bridgerton-Fan sein, um das Kleid zu lieben. Es funktioniert auch ohne Serienkontext als sommerliches Basic. Der gerade Saum und die Spaghettiträger sorgen für eine schmeichelhafte Silhouette. Dank des elastischen Materials sitzt es bequem und macht jede Bewegung mit.

Die Farbe Puderblau ist zudem unglaublich vielseitig kombinierbar: zu Weiß, Beige, Silber oder sogar zu kräftigen Farben wie Koralle. Möchte man den Bridgerton-Effekt verstärken, greift man zu einer hochtaillierten Hose oder einem Rock mit Rüschen. Aber auch als alleiniges Statement-Stück überzeugt das Kleid. Es ist ein Beispiel dafür, wie Serienmode den Massenmarkt erreicht - und das zu einem erschwinglichen Preis.

Wer sich für die Hintergründe interessiert: Die Kostüme von Bridgerton wurden von der Designerin Ellen Mirojnick entworfen und sind inspiriert von der Regency-Zeit, aber mit modernen Einflüssen. Die Farbpalette reicht von Pastelltönen bis zu kräftigen Juwelenfarben. Typisch sind Empire-Taille, Spitzenstoffe, Stickereien und fließende Silhouetten. Viele Kleider sind mit Perlen oder Blumenapplikationen verziert.

Die Serie hat nicht nur die Modewelt beeinflusst, sondern auch die Beauty- und Einrichtungsbranche. Wer also in den Bridgerton-Look eintauchen möchte, findet mittlerweile unzählige Produkte - vom Lippenstift bis zur Bettwäsche. Das Kleid von Bonprix ist ein einfacher Einstieg, um den Stil selbst auszuprobieren. Und das Beste: Man muss nicht auf eine Einladung zum Ball warten - der nächste Sommerabend kommt bestimmt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bridgerton Bonprix Kleid Sommer Mode

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Das Nummernschild mit kleinem „W“: Das bedeutet der BuchstabeManche Nummernschilder sind selten. Deshalb wissen vermutlich die Wenigsten, wofür das kleine W steht. Hier gibt es die Erklärung.

Read more »

Netflix-Tipp: Das Action-Highlight 2022, das hierzulande viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat2022 wurde ein indischer Actionfilm plötzlich zum weltweiten Phänomen. Doch für FILMSTARTS-Redakteur Björn Becher hat er hierzulande immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das muss sich ändern!

Read more »

Wohlfühl-Trend: Warum dieses Bonprix-Kleid einfach an jeder Figur gut aussiehtLuftig, bequem und trotzdem stilvoll: Dieses Kaftan Kleid von Bonprix wird gerade zum Wohlfühl-Favoriten für den Sommer und schmeichelt nahezu jeder Figur.

Read more »

Hermines Sommerlook: Das perfekte Midikleid von BonprixDas Midikleid von Bonprix in Aschrosa mit braunen Punkten ist der perfekte Sommerlook für Fans von Hermine aus Harry Potter. Das Kleid ist klug, mutig, loyal und feminin, genau wie die Figur selbst.

Read more »