Das beliebte Bridgerton Kaminfeuer Special wird am 1. Januar 2025 von Netflix entfernt. Fans hoffen auf ein neues Format für die Feiertage 2025 und 2026.

Das beliebte Weihnachts-Special " Bridgerton: Kaminfeuer" wird am 1. Januar 2025 vom Streaming dienst Netflix entfernt. Diese Entscheidung betrifft ein Format, das seit Dezember 2024 festen Programmbestandteil war und Millionen von Nutzern als Hintergrundatmosphäre diente. Der Rückzug fällt in eine kritische Phase der kalten Jahreszeit, unmittelbar vor den Festtagen.

Verlust des digitalen Regency-Kamins

Das einstündige Videoformat zeigt ein knisterndes Feuer im Salon der fiktiven Familie Bridgerton aus der Zeit der Regency. Die visuelle Darstellung ist begleitet von klassischer Klaviermusik und subtilen Hintergrundgeräuschen, die an eine Teegesellschaft mit Streichquintett erinnern. Diese Kombination aus visuellem Komfort und auditiver Beruhigung hatte sich schnell zu einer festen Tradition für Leseratten und Entspannungssuchende entwickelt. Der genaue Stichtag für die Entfernung ist der 1. Januar 2025.

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Fan-Reaktionen und Hoffnung auf Nachfolger

Die Community reagiert überrascht und enttäuscht auf die Nachricht, dass das Special nicht über das Ende des Jahres hinaus bleibt. Viele Nutzer äußern in Online-Foren die Hoffnung, dass Netflix ein neues Format speziell für die Weihnachtszeit 2025 oder 2026 nachlegen wird. Der Titel "Letzte Chance", der im Streamingportal angezeigt wurde, hat zudem viele Benutzer erst auf das Angebot aufmerksam gemacht, die das Format bisher übersehen hatten.

Alternativen zur gemütlichen Atmosphäre

Für Nutzer, die nicht auf die entspannte Stimmung verzichten möchten, bietet Netflix weiterhin eine Auswahl an Alternativen. Neben dem wegfallenden Bridgerton-Special sind andere populäre Serien im Angebot, die über eigene "Kaminfeuer"-Versionen verfügen. Diese Formate ersetzen die spezifische Regency-Atmosphäre nicht vollständig, bieten jedoch ähnliche akustische und visuelle Relaxationsmöglichkeiten für den Winter.

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Fortsetzung der Serie bleibt sichergestellt

Trotz des Verschwindens des speziellen Videoinhalts bleibt die eigentliche Serie "Bridgerton" im Abonnement erhalten. Alle regulären Folgen sind weiterhin verfügbar. Zudem kündigen die Verantwortlichen die Veröffentlichung der fünften Staffel an. Die Kernunterhaltung der Produktion ist also nicht gefährdet, sondern wird durch reguläre Episoden fortgesetzt.

Ausblick auf zukünftige Festtagsangebote

Es ist unklar, ob Netflix in Zukunft ein direktes Nachfolgeformat für das "Bridgerton: Kaminfeuer" planen wird. Die Popularität des Formats spricht jedoch für ein hohes Interesse der Zielgruppe. Bis dahin können Nutzer bis zum 31. Dezember 2024 noch auf das aktuelle Special zugreifen. Die Entscheidung zur Kürzung könnte mit rotierenden Lizenzvereinbarungen oder strategischen Neuplanungen im Content-Katalog zusammenhängen.