Bridgerton Staffel 4: Neue Liebesgeschichte und Rückkehr von beliebten Charakteren

Die beliebte Netflix-Serie Bridgerton kehrt mit der vierten Staffel zurück und fokussiert sich diesmal auf die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Mit Sophie Baek (Yerin Ha) als neuer Partnerin erwartet der Zuschauer eine turbulente Beziehung. Neben neuen Einblicken in die Liebesgeschichte von Benedict gibt es auch die Rückkehr von beliebten Charakteren wie Kate Sharma (Simone Ashley) und die Fortsetzung der Geschichte von Lady Bridgerton und Lord Marcus Anderson. Die vierte Staffel wird acht Folgen umfassen, ein Erscheinungsdatum steht noch aus.

Bridgerton gehört nach wie vor zu den erfolgreichsten Produktionen von Netflix . Nachdem die Serie Ende 2020 ihre Premiere feierte, geht es demnächst mit der vierten Staffel weiter. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Julia Quinn und spielt in der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Sie erzählt die Lebensgeschichten von mehreren Geschwistern der Familie Bridgerton .

Während sich in der dritten Staffel das Liebesleben von Penelope Featherington (gespielt von Nicola Coughlan) in den Mittelpunkt rückte, dreht sich in den neuen Episoden alles um Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Netflix hat kürzlich einen neuen Teaser veröffentlicht und überraschte damit mit einer Ankündigung zum Cast. Laut Teaser begegnet Benedict Bridgerton bei einem Maskenball seiner Mutter einer Frau, die ihn so schnell wie möglich aus der Fassung bringt. Die Darstellerin dieser 'bezaubernden Dame in Silber' ist Yerin Ha, die die Rolle von Sophie Baek übernimmt. Neben einem kurzen Teaser vom Set fand auch ein Fan-Event unter dem Titel 'Bridgerton Season of Love' statt. 'Entertainment Weekly' berichtete, dass auf dem Event über ein Dutzend noch nie zuvor gesehene Bilder gezeigt wurden, darunter auch Aufnahmen vom Maskenball. Die Produzenten enthüllten, dass der Ball in der ersten Folge der vierten Staffel stattfinden wird und damit die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton und Sophie Baek beginnt. Showrunnerin Jess Brownell gab außerdem einen Hinweis auf die sich entwickelnde Beziehung zwischen Lady Bridgerton (Ruth Gemmell) und Lord Marcus Anderson (Daniel Francis) sowie einen Blick auf das Baby von Penelope Featherington und Colin Bridgerton (Luke Newton). In Bezug auf die neue Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton sagte die Showrunnerin: 'Wir sind in seine Geschichte vertieft und es war wirklich aufregend, ihn aus seiner normalen Routine herauszureißen. Das konnten wir nur mit einer so dynamischen Figur wie Sophie erreichen.' Sie würde ihn 'absolut aus der Fassung bringen.' Brownell bestätigte außerdem die Rückkehr von Simone Ashley, die neben Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) die beliebte Figur der Kate Sharma spielt. Mit Blick darauf witzelte sie: 'Kanthony wird wieder zusammen sein. Und wir werden mehr von ihrem Eheglück und auch von ihrem Baby sehen.' Beim Abspann der vierten Staffel wird ebenso ersichtlich, dass Jonathan Bailey und Luke Newton weiterhin zur Stammbesetzung gehören. Auch Penelope wird als Lady Whistledown weiter eine zentrale Rolle in der Serie spielen. Auffällig ist jedoch, dass es bisher keine Szene mit der verheirateten Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) zu sehen gibt. Ihre Liebesgeschichte fand ihren Anfang in der dritten Staffel. Auch Daphne Basset (Phoebe Dynevor) und Simon Basset (Regé-Jean Page) tauchen nicht wieder auf. Insgesamt sind acht Folgen geplant, bisher ist noch nicht bekannt, wann die neue Staffel veröffentlicht wird. Laut der Showrunnerin soll der vierte Teil in jedem Fall noch nie so nah vom Original adaptiert worden sein





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bridgerton Netflix Staffel 4 Benedict Bridgerton Sophie Baek Liebesgeschichte Kate Sharma Lady Whistledown Jonathan Bailey Luke Newton

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bridgerton gewährt zum Valentinstag Einblick in Staffel 4 – und bestätigt Rückkehr von zwei FanlieblingenNetflix' Bridgerton steckt mitten im Dreh von Staffel 4, schenkt aber jetzt schon Einblicke in Maskenbälle, neue Liebesthemen und zurückkehrende Stars.

Weiterlesen »

Andor Staffel 2: Alle Infos zur Rückkehr des Star Wars-HitDie zweite Staffel der Star Wars-Serie Andor ist in Vorbereitung und wird im April 2025 starten. Wir haben alle wichtigen Informationen zum Start, Inhalt und Cast der neuen Staffel zusammengestellt.

Weiterlesen »

Neues Netflix-Bild zu Squid Game Staffel 3 teast Rückkehr der kontroversesten BösewichteDer erste Einblick, den Netflix in die 3. Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie gewährt, erinnert uns daran, was in Staffel 2 ganz gefehlt hat ... und nun offenbar zurückkehrt.

Weiterlesen »

Nach 'Yellowstone' Staffel 4: Diese 3 Netflix-Serien verkürzen die Wartezeit auf Staffel 5Vom Spurenverwischen mit Dexter bis zu Weltraum-Abenteuern mit Picard. Markus hat ein Herz für Serien aller Art – und schüttet es gern in Artikeln aus.

Weiterlesen »

Yellowstone Staffel 4 ist endlich bei Netflix verfügbar - aber wo bleibt Staffel 5?Nach langem Warten ist Staffel 4 der Neo-Western-Serie 'Yellowstone' endlich bei Netflix. Doch damit ist die Geschichte der amerikanischen Rancher-Familie Dutton noch nicht vollständig. Staffel 5 ist bereits in Deutschland verfügbar, jedoch nur bei AXN Black oder als Kauf-VOD. Netflix-Zuschauer müssen sich möglicherweise auf eine weitere einjährige Wartezeit einstellen.

Weiterlesen »

Reacher Staffel 4: Fortsetzung bestätigt - Wann startet die nächste Staffel?Die actiongeladene Prime-Video-Serie „Reacher“ mit Alan Ritchson als Jack Reacher wurde bereits um eine vierte Staffel verlängert. Obwohl der Starttermin für Staffel 4 noch nicht bekannt ist, deuten zahlreiche Indizien darauf hin, dass die Fans im Jahr 2026 auf ein neues Abenteuer des knallharten Militärpolizisten gespannt sein können. Staffel 3 startet am 20. Februar 2025.

Weiterlesen »