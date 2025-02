Bridget Jones Kehrt zurück: Nostalgie und Kritik in den britischen Medien

Der neue Teil der beliebten Bridget Jones Filmreihe sorgt in Großbritannien für große Aufregung und Nostalgie. Die Medien spiegeln die Begeisterung der Fans wider, die sich in der Figur der tollpatschigen Journalistin wiederfinden. Gleichzeitig werden die Kritikpunkte an der Darstellung von gesellschaftlichen Normen und dem Fokus auf das Gewicht angesprochen.

Viele Briten, vor allem Britinnen, haben sich dieses Jahr zum Valentinstag auf eine besondere Weise vorbereitet: Sie haben die alten Bridget-Jones- Film e geguckt, gefüllt mit Wehmut und leichter Erleichterung. Der Start des vierten Teils am Donnerstag erinnerte viele an den ersten Film aus dem Jahr 2001. Diese Zeit war geprägt von einer Art Selbstverständlichkeit, die heute als anachronistisch gilt. Denkbar wären: das ständige Rauchen, das endlose Trinken oder die bezahlbare Wohnung in London.

Und natürlich durfte auch der klassische weiße Weihnachtszauber nicht fehlen. Die Nostalgie, immer angereichert mit der Erkenntnis, dass die Vergangenheit nicht immer besser war (man denke an die damals weit verbreitete sexuelle Belästigung an Arbeitsplätzen), ist in britischen Zeitungen in den letzten Tagen präsent. Fast jede Redaktion hat eine Mitarbeiterin, die sich in der Figur von Bridget Jones wiederfindet. Das Gewicht spielte eine deprimierend dominante Rolle in Jones' Leben und folglich auch in dem der US-amerikanischen Darstellerin Renée Zellweger. Bridget Jones wurde einst von einer Journalistin, Helen Fielding, erschaffen. Mitte der 90er Jahre schrieb sie eine Kolumne über die toll tollpatschige Fernsehreporterin im Independent. Dort schwärmt nun eine Kollegin von „ihrer besten fiktionalen Freundin“ und seufzt gegen den Zeitgeist an: „Ich hoffe nur, dass sie nicht Chardonnay gegen Matcha Latte eingetauscht hat.“ Im Guardian erinnert sich eine Journalistin an die Hedonistin als „optimistische und nahezu tröstliche Erfindung“, die durchs Berufsleben stolperte, aber dabei verlässlich unbeschadet blieb. Weil die Zeiten in Großbritannien damals einfacher und wirtschaftlich besser waren. Auch an dieser Sorglosigkeit scheint es nun zu liegen, dass sich heute nicht nur die Generation, die wie Jones die Neunzigerjahre erlebt hat, danach sehnt, sondern auch Frauen, die damals erst geboren wurden. Fielding sagt, bei ihren Auftritten sei die Hälfte des Publikums der Gen Z zuzurechnen. Der Guardian sieht diese Begeisterung für Jones in deren Ungefiltertheit, während die Elle sie eine Antiheldin nennt: eine physische Verkörperung des Widerstands gegen die „Zwangsjacke, die unsere digitalen Avatare in den sozialen Medien inzwischen für uns selbst darstellen“. Auf die gängige Kritik an dem Charakter angesprochen – dazu zählen etwa das ständige Kalorienzählen und die verzweifelte Männersuche –, sagt ein von der BBC interviewter Fan, eine Mittzwanzigerin: Jones’ Art, mit dem gesellschaftlichen Druck umzugehen, wirke realistischer als die der perfekten Feministinnen. Die Sorgen um die eigene Figur hätten sich trotz Bodypositivity ja nicht erledigt, und vom Traumpartner wird immer noch geträumt. Sicher ist, dass der Film im Vereinigten Königreich die Massen anzieht, hier wurden bereits mehr Karten bestellt als etwa für „Barbie“. In Zellwegers Heimat indes hält sich die Identifikation mit Jones in Grenzen. In den USA kommt der neue Teil nicht mal in die Kinos, sondern landet – unvorstellbar in den Neunzigern – direkt bei den Streamingdiensten





