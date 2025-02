Brieffreund im Todestrakt

Ein deutscher Journalist beginnt eine Briefbeziehung mit einem zum Tode verurteilten Mann in den USA, der auf Death Row sitzt. Der Text beleuchtet die Geschichte von Carlos und die kontroverse Debatte um die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten.

Unser Autor hat einen Brieffreund im Gefängnis. Der Mann wurde zum Tode verurteilt. Als Kindsmörder. Wie kann man mit so jemandem befreundet sein? Zum ersten Mal im Sommer 2015 hat er von ihm erfahren. Dass er mehrere Kinder umgebracht haben soll. Und seit über 30 Jahren auf Death Row sitzt, im Todestrakt also. Das Verrückte an Carlos Fall sei, so erklärte mir ein Kollege, dass ihm die Polizei durch den Besuch bei einer Wahrsagerin auf die Spur gekommen war.

Seine Verurteilung sei bis heute umstritten. Überfüllte Todestrakte zu schreiben, die wachsende Kritik an der Todesstrafe und die Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Giftcocktails hatten dazu geführt, dass San Quentin in Kalifornien, wo in einem Gemäuer von 1864 mehr als 700 Insassen auf ihre Hinrichtung warteten, zu einem besonderen Brennpunkt der Aufmerksamkeit geworden war. Über die Zustände wollte ich mich aus erster Hand informieren. Bei einem, der in San Quentin einsitzt. Einem wie Carlo. Zwei Männer, die Welten voneinander trennen: Der eine Journalist in Deutschland. Der andere zum Tode verurteilter Häftling in den USA. Sie werden Brieffreunde





