Brighton besiegt Chelsea mit 2:0

Brighton & Hove Albion hat Chelsea im englischen Premier League-Spiel mit einem klaren 2:0 besiegt. Die Seagulls zeigten eine starke Leistung und setzten den Blues unter Druck, während Chelsea kaum Chancen erschaffen konnte. Mit diesem Sieg klammert Brighton sich im Tabellenmittelfeld fest, während Chelsea den Druck auf den Champions League-Platz erhöht.

Die Hausherren erhöhen die Führung, weil die Blues ihren eigenen Strafraum nicht im Griff haben. Rutter schickt eine Hereingabe an drei Verteidigern vorbei, Colwill grätscht die Kugel unfreiwillig Richtung eigenes Tor, Jörgensen pariert in den Fuß von Welbeck. Der legt quer auf Minteh, der einen Haken schlägt und dann aus sechs Metern humorlos vollendet. Enzo Fernandez nickt ein - doch der Treffer zählt nicht.

Der Mittelfeldspieler kommt nur deshalb frei zum Kopfball, weil er Veltmann zuvor zu Boden stößt. Die Entscheidung wird kurz überprüft, bleibt aber zu Recht bestehen. Die Führung hat die Seagulls beflügelt, während Chelsea sich weiter eher die Zähen ausbeißt. Abgesehen von Palmers Versuch in Minute 19 kommt wenig in der Blues-Offensive. Das ist einfach Weltklasse. Ein langer Ball von Verbruggen kommt hinter der Kette herunter, von Chalobah eigentlich eng bewacht streichelt Mitoma die Kugel im Vollsprint mit einem fantastischen ersten Kontakt aus der Luft und lässt so seinen Gegenspieler stehen. Der Japaner zieht ins Zentrum und überwindet Jörgensen mit einem kraftvollen Schlenzer ins rechte untere Eck. Palmer mit der ersten guten Chance des Spiels! Brighton ist etwas zu hoch aufgerückt, das spielt den konterstarken Blues in die Karten. Madueke legt ab auf Palmer, dessen Abschluss jedoch weit am linken Pfosten vorbeirauscht. Fast 70 Prozent Ballbesitz hat der FC Chelsea, doch sollte sich von den Seagulls nicht einlullen lassen. Die Hürzeler-Elf ist hellwach und in jedem Zweikampf giftig. Welbeck wird eingeladen, das hohe Pressing der Hausherren zahlt sich aus. Aus spitzem Winkel setzt der Angreifer zum Heber an, im letzten Moment grätscht aber Caicedo dazwischen .Zehn Minuten sind gespielt, abgesehen von einem Mitoma-Vorstoß gehört die Anfangsphase klar den Gästen. Palmer bittet seine Gegenspieler auf dem rechten Flügel immer wieder zum Tänzchen, findet mit seinen Hereingaben aber bislang keinen Abnehmer. Die Blues haben in diesen Anfangsminuten den Ball, Brighton steht tief und reagiert. Vor allem über rechts will sich die Maresca-Elf durchkombinieren, prallt aber bislang nur ab. Das Team von Fabian Hürzeler schwimmt im Tabellenmittelfeld jenseits von Gut und Böse umher, während die Blues mit dem 4. Rang einen Champions-League-Platz belegen. Doch Cole Palmer und Co. sitzen die Citizens aus Manchester im Nacken, deshalb braucht der FC Chelsea dringend jeden Punkt. Erst vor sechs Tagen trafen Brighton und Chelsea aufeinander, vergangenen Samstag noch im FA Cup. Dort setzten sich die Seagulls mit 2:1 durch. Gelingt den Blues heute die Revanche





