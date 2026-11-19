Fabian Hürzeler führt Brighton and Hove Albion auf Platz 2 der Premier League. Der Trainer betont Disziplin und Fokus auf das Hier und Jetzt trotz großer Ambitionen.

Brighton and Hove Albion überrascht die Premier League und belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz, direkt vor den Top-Teams von Manchester City und dem FC Liverpool. Die Mannschaft unter der Anleitung des deutschen Trainers Fabian Hürzeler, der im Alter von 33 Jahren steht, hat sich zu einem ernsthaften Mitfavoriten auf die englische Meisterschaft entwickelt. Diese herausragende Position hat die Anhänger in Südengland zu großen Träumen vom Titelgewinn inspiriert, was der Trainer selbstbewusst kommentiert.

Trainer Hürzeler fördert große Träume der Fans

Fabian Hürzeler hat in einem Interview mit den Sendern Sky und RTL klar Stellung bezogen, dass er niemandem das große Träumen verbieten wird. Dies gilt gleichermaßen für die fans, die Mitarbeiter als auch die Spieler des Vereins. Seine Haltung ist dabei ermutigend und positiv, da er den Wunsch nach dem Titel als wichtigen Teil des Erfolgsrezepts ansieht. Er möchte, dass alle Beteiligten am Verein den Glauben an die große Leistung nicht verlieren, sondern ihn aktiv pflegen.

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Dieser optimistische Ansatz basiert auf seiner Vergangenheit, die ihn zum Erfolg geführt hat. Als ehemaliger Trainer des FC St. Pauli sorgte er 2024 für den Meistertitel in der 2. Bundesliga. Diese Erfahrung hat ihm gezeigt, wie wichtig es ist, sich nicht von äußeren Erwartungen unter Druck setzen zu lassen, sondern den eigenen Weg konsequent zu gehen. Er nutzt diese Erfahrung, um die Motivation im Kader hochzuhalten und die Vision des Vereins mit den Spielern zu teilen.

Ambitionen erfordern harte Arbeit und Disziplin

Trotz der positiven Stimmung warnt Fabian Hürzeler davor, sich nur auf die Träume zu verlassen. Er betont, dass Ambitionen ohne die Umsetzung der täglichen Standards und Werte lediglich Phantasiegebilde bleiben, die niemals wahr werden können. Daher liegt der Fokus des Trainers unisono auf der Konzentration auf das Hier und Jetzt. Er verlangt von seiner Mannschaft, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie tatsächlich kontrollieren können, statt auf ungewisse Ergebnisse.

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Der Trainer erklärt zudem, dass es für ihn unheimlich wichtig ist, niemals hinter bestimmten Ambitionen oder Erwartungen zu verschwinden. Er glaubt fest daran, dass diese Erwartungen eine Orientierung geben und ein Versprechen verkörpern, niemals aufzugeben. Diese innere Haltung definiert den Weg des Vereins nach vorne. Hürzeler ist überzeugt, dass die klare Zielsetzung ein unverzichtbarer Bestandteil des Erfolgs ist, solange sie mit harter Arbeit im Training einhergeht.

Erfolge im Europapokal trotz wichtiger Abgänge

Brighton strebt nicht nur in der Liga nach oben, sondern zeigt sich auch international in der Conference League stark. Nach dem achten Platz in der vergangenen Saison hat sich der Verein in diesem Jahr einen festen Platz in den oberen Rängen gesichert. Mit einem aktuellen fünften Platz in der Gruppenphase besteht die reale Chance, den Europapokal-Titel zu gewinnen. Diese Entwicklung unterstreicht die Tiefe des Kaders und die taktische Disziplin des Teams.

Bemerkenswert ist diese Erfolgsserie vor dem Hintergrund der erheblichen Personalverluste, die Brighton vor der Saison verkraften musste. Der Abräumer Carlos Baleba, 22 Jahre alt, verließ den Verein für knapp 75 Millionen Pfund und ging zu Manchester City. Ein weiterer wichtiger Rückhalt, Innenverteidiger Jan Paul van Hecke, wechselte für 60 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Trotz dieser massiven Ausfälle hat sich das Team unter Fabian Hürzeler erfolgreich neu aufgestellt und beweist nun eine starke Mannschaftsleistung.

Zukunft des Vereins bleibt offen und dynamisch

Die aktuelle Situation bei Brighton and Hove Albion zeigt, wie schnell sich die Machtverhältnisse in der Premier League verschieben können. Mit Fabian Hürzeler an der Sideline hat ein Trainer einen Job gemacht, der viele Experten überrascht hat. Seine Philosophie verbindet große Ziele mit der nötigen Besonnenheit im Alltag. Diese Mischung aus Traum und harter Arbeit scheint der Schlüssel zum Erfolg zu sein.

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Für die Fans in Südengland bedeutet dies, dass die Saison noch lange nicht entschieden ist. Die Möglichkeit, den Titel zu gewinnen, ist real und wird von allen Seiten unterstützt. Der Verein hat gezeigt, dass er auch ohne namhafte Stars in der Startelf konkurrenzfähig ist. Die Zukunft des Teams bleibt offen und dynamisch, während das Ziel klar definiert ist.