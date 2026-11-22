Wir starten dieses Jahr das BRIGITTE Black-Week-Gewinnspiel 2026, bei dem du tolle Preise gewinnen kannst.

schauen wir ganz genau hin: Für eine ganze Woche locken Händler:innen uns mit tollen Rabattaktionen. Du wolltest zum Beispiel schon lange einen neuen Fernseher oder ein E-Bike kaufen?

Kein Problem, bei der Black Week wirst du bestimmt fündig. Auch wir sind ganz heiß auf die tolle Angebotswoche – deshalb sind wir dieses Jahr auf unsere eigene Art dabei. Mit ein bisschen Glück musst du gar nicht kaufen, was du haben willst, sondern kannst es bei unseremUnter allen Teilnehmenden verlosen wir vom 23.11.2026 bis zum 30.11.2026 tolle Preise aus den Bereichen Technik, Reise, Home Decor und mehr. Unter anderem warten Hotelübernachtungen und Fluggutscheine auf dich.

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Hier ist wirklich für alle etwas dabei! Und als ob das alles nicht reicht, haben wir für dich auch noch einen richtig tollen Hauptpreis:Du und deine Begleitperson residiert dabei in einem Superior-Zimmer mit Balkon und genießt jeden Tag ein leckeres Frühstück. Dazu kommen zweimal je ein Halbpensionsmenü mit 4 Gängen, ein Wine-and-Dine-Abendessen, dreimal je zwei Tageskarten für die Therme Erding und einmal Eintritt in die Bavaria Filmstadt.

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So kannst du beim Black-Week-Gewinnspiel 2026 mitmachenDu musst nur unser Puzzle lösen und anschließend das Gewinnspielformular ausfüllen – schon bist du im Lostopf. Gut zu wissen: Je häufiger du teilnimmst, desto höher sind deine Gewinnchancen! Um deine persönlichen Daten musst du dir natürlich keine Sorgen machen. Der gesamte Prozess wird dokumentiert und entspricht unseren strengen Richtlinien für Gewinnspiele.

Auf unserer Gewinnspielseite gibt es außerdemMache jetzt mit und räume ordentlich Preise ab! Wir drücken dir in jedem Fall ganz fest die Daumen!