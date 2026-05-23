Brigitte Macron: French First Lady Investigates Female Applicants for Jobs in Élysée Palace

French First Lady Brigitte Macron has revealed new details about her husband, French President Emmanuel Macron, and their relationship in a book by journalist Florian Tardif. The book, titled "Un couple (presque) parfait," describes how Brigitte Macron personally checked female applicants for jobs in the Élysée Palace and made decisions based on her opinion of their appearance.

Soll die Frauen im beruflichen Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (48) ganz kritisch beäugt haben: Frankreichs First-Lady Brigitte Macron (73) hat neue Enthüllungen über den französischen Präsidenten und seine Beziehung zu seiner Frau gegeben.

In dem Buch "Un couple (presque) parfait" des Journalisten Florian Tardif, geht es um Emmanuel Macron (48), seine Ehefrau Brigitte Macron (73) – und um deren direkten Einfluss im Élysée-Palast. Die First Lady soll weibliche Bewerberinnen für Jobs im Élysée persönlich überprüft haben, wie die britische "Daily Mail" aus dem Buch berichtet.

Laut Tardif ließ sich Brigitte Macron immer Fotos der Frauen zeigen, die im Umfeld des Präsidenten kamen – und dann entschieden worden sein, ob eine Frau in den Präsidentenpalast kommt – oder nicht. War Brigitte Macron nicht überzeugt, soll sie laut Buch gesagt haben: "Die kommt mir nicht ins Élysée!

" Der Journalist Tardif schreibt in seinem Buch, die First Lady habe "immer gewusst, dass Frauen Raubtiere sind". Deshalb sei Macron im Élysée vor allem von Männern umgeben gewesen. Der Vorwurf: Bei weiblichen Bewerberinnen ging es nicht (nur) um Qualifikation. Sondern auch darum, ob sie der First Lady zu schön, zu auffällig oder zu nah am Präsidenten wären.

Sprich: Ob sie Brigitte gefährlich werden könnten. Auch eine junge Praktikantin soll in der Vergangenheit schnell wieder verschwunden sein. Mitarbeiter hätten schnell gehandelt, um "das Präsidentenpaar zu schützen". Brigitte Macron gilt seit Jahren als wichtigste Vertraute des Präsidenten.

Laut Tardif ist sie aber nicht nur Ehefrau und Beraterin, sondern offensichtlich auch Türsteherin für weibliche Bewerberinnen am Regierungssitz. Macron und seine Frau weisen derartige Gerüchte über ihr Privatleben seit Jahren zurück. Auch der Élysée spielt Eifersuchts-Spekulationen herunter. Tardifs Buch zeichnet ein anderes Bild: Fotos vorlegen, Blick der First Lady abwarten, Entscheidung treffen.

Wer Frankreichs First Lady nicht passte, kam laut Buch gar nicht erst in Macrons Nähe





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