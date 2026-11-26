„Brillant, überragend“: Wirtz ist so gut, da werden sogar die chronisch kritischen Briten kleinlaut
Florian Wirtz wirkte seit seinem Liverpool-Wechsel gehemmt. Unter seinen neuen Trainerin Andoni Iraola und Jürgen Klopp hat sich das schlagartig geändert.
Florian Wirtz wirkte seit seinem Liverpool-Wechsel permanent gehemmt. Unter den neuen Trainerin Andoni Iraola und Jürgen Klopp hat sich das geändert. Das erkennen sogar die chronisch kritischen Engländer.
Die Antwort kam so schnell wie eindeutig.
„Flo Wirtz“, sagte Jonathan Tah gegenüber „t-online“ auf die Frage, welchen Spieler er zum FC Bayern holen würde, wenn er die freie Wahl hätte. Weil?
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