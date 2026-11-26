Florian Wirtz wirkte seit seinem Liverpool-Wechsel gehemmt. Unter seinen neuen Trainerin Andoni Iraola und Jürgen Klopp hat sich das schlagartig geändert.

Florian Wirtz wirkte seit seinem Liverpool-Wechsel permanent gehemmt. Unter den neuen Trainerin Andoni Iraola und Jürgen Klopp hat sich das geändert. Das erkennen sogar die chronisch kritischen Engländer.

Die Antwort kam so schnell wie eindeutig.

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„Flo Wirtz“, sagte Jonathan Tah gegenüber „t-online“ auf die Frage, welchen Spieler er zum FC Bayern holen würde, wenn er die freie Wahl hätte. Weil?