Bring Her Back: Horror-Schocker der Philippou-Brüder ist bei Prime Video zu sehen

Der Horrorfilm Bring Her Back der Brüder Danny und Michael Philippou mit Sally Hawkins ist nur noch bis Halloween bei Prime Video verfügbar.

Die australischen Brüder Danny und Michael Philippou haben mit ihrem Horrorfilm Bring Her Back einen neuen Schocker vorgelegt, der bei Prime Video gestreamt werden kann. Zwei Jahre nach ihrem Aufsehen erregenden Debüt im Jahr 2023 kehren die Regisseure damit auf die Leinwand und ins Heimkino zurück. Der Film steht Horrorfans nur noch bis Halloween zur Verfügung, danach endet die Verfügbarkeit auf dem Streamingdienst.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Figur Andy, die bei Laura untergebracht wird, gespielt von Sally Hawkins. Laura soll sich als Pflegemutter um Andy kümmern. Die vermeintliche Geborgenheit im neuen Zuhause hält jedoch nicht lange an, denn Andy bemerkt schon bald, dass dort etwas nicht stimmt.

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Wie sich die Spannung im neuen Zuhause aufbaut

Laura verhält sich im Verlauf der Geschichte zunehmend merkwürdig, und genau daraus entwickelt sich das unheimliche Grundgefühl des Films. Andy registriert kleine Auffälligkeiten, die sich mit der Zeit zu einem größeren Verdacht verdichten. Der Film setzt dabei auf eine langsam anziehende Beklemmung statt auf schnelle Effekte.

Neben Laura spielt der geheimnisvolle Junge eine zentrale Rolle, der ebenfalls im Haushalt lebt und von Jonah Wren Phillips verkörpert wird. Auch er gibt der Geschichte Rätsel auf, und seine Präsenz trägt dazu bei, dass Andy die Situation im Haus immer weniger einschätzen kann. Während sich die Ereignisse zuspitzen, wächst Andys Verdacht, dass Laura etwas Grauenvolles verbirgt.

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Stimmen aus Kritiken zum Horrorfilm

Mehrere Stimmen aus den Besprechungen loben vor allem die Atmosphäre des Films, die als beklemmend und zutiefst unheimlich beschrieben wird. Ein Kritiker warnt, dass Bring Her Back nichts für schwache Nerven sei und dass die expliziten Gewaltszenen sowie die albtraumhaften Bilder den Zuschauer noch lange nach dem Abspann begleiten könnten.

Eine weitere Einschätzung betont, dass das erklärte Ziel des Films darin bestehe, das Publikum zu erschüttern und in Angst und Schrecken zu versetzen. Diesem Anspruch werde der Film mit einer kompromisslosen Konsequenz gerecht, die als schonungslos, brutal und zugleich handwerklich stark bewertet wird. Eine dritte Stimme hebt hervor, dass der Film auf eigenwillige Weise herzzerreißend sei und Trauer auf eine beklemmende Art darstelle, die das Publikum von Beginn an fessele.

Verfügbarkeit bei Prime Video und Halloween-Frist

Der Film ist nur noch bis Halloween bei Prime Video verfügbar, weshalb Interessierte nicht mehr lange warten sollten. Wer auf psychologischen Horror und ungewöhnliche Genrebeiträge steht, hat nach Angaben der Berichterstattung nur noch wenige Wochen Zeit, sich selbst ein Bild von Bring Her Back zu machen.

Auch die Konkurrenz im Streaming-Angebot rückt damit in den Hintergrund, wie Berichte über den Film hervorheben. Ein Kritiker bezeichnete den Thriller als echten Überraschungshit, der andere Produktionen derzeit alt aussehen lasse. Ob der Film nach dem Stichtag an anderer Stelle verfügbar sein wird, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.