Sachsens AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban besuchte am Donnerstag die Russen-Botschaft in Prag. Der Besuch wirft Fragen über Urban's Motive auf und zeigt, dass die AfD weiterhin ihre Unterstützung für Putins Politik zeigt.

Sachsens AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban besuchte am Donnerstag die Russen-Botschaft in Prag . Der Besuch fand wenige Tage nach Urban's Teilnahme am Wirtschaftsforum in St. Petersburg statt, wo der russische Präsident Wladimir Putin seinen Propaganda-Gipfel abhielt.

Der Besuch wirft Fragen über Urban's Motive auf. Die AfD-Fraktion erklärt, dass Urban zu einem 'Happy Russia Day' eingeladen war, an dem zahlreiche internationale Diplomaten und Gäste teilnahmen. Der tschechische Sicherheitsexperte Jakub Janda sieht jedoch die Russen-Botschaft als einen Ort, an dem sich die Aktivitäten russischer Geheimdienste abspielen. Die AfD sei ein vorrangiges Ziel russischer Geheimdienstaktivitäten, so Janda.

Wenn ein deutscher oder anderer europäischer Politiker russische geopolitische Ziele unterstützt, leistet er oder sie aktiv Beihilfe für ein terroristisches Regime, das in der Ukraine Hunderttausende Europäer tötet. Urban's Besuch in der Russen-Botschaft wirft somit Fragen über die Beziehungen zwischen der AfD und Russland auf. Die Partei hat bereits mehrfach ihre Unterstützung für Putins Politik gezeigt. Urban's Besuch könnte ein weiteres Zeichen für die enge Beziehung zwischen der AfD und Russland sein.

Die Frage ist, ob Urban's Besuch in der Russen-Botschaft ein Zeichen für die Unterstützung der AfD für Putins Politik ist oder ob es sich um einen unabhängigen Besuch handelt. Die Antwort auf diese Frage bleibt jedoch offen. Der Besuch wirft jedoch Fragen über die Motive von Urban und die Beziehungen zwischen der AfD und Russland auf.

Die Frage ist, ob die AfD ihre Unterstützung für Putins Politik fortsetzen wird oder ob sie sich von der Unterstützung für das terroristische Regime in der Ukraine distanzieren wird. Die Antwort auf diese Frage bleibt jedoch offen. Der Besuch in der Russen-Botschaft wirft Fragen über die Beziehungen zwischen der AfD und Russland auf und zeigt, dass die Partei weiterhin ihre Unterstützung für Putins Politik zeigt.

Die Frage ist, ob dies ein Zeichen für die enge Beziehung zwischen der AfD und Russland ist oder ob es sich um einen unabhängigen Besuch handelt. Die Antwort auf diese Frage bleibt jedoch offen. Der Besuch wirft jedoch Fragen über die Motive von Urban und die Beziehungen zwischen der AfD und Russland auf.

Die Frage ist, ob die AfD ihre Unterstützung für Putins Politik fortsetzen wird oder ob sie sich von der Unterstützung für das terroristische Regime in der Ukraine distanzieren wird. Die Antwort auf diese Frage bleibt jedoch offen. Der Besuch in der Russen-Botschaft wirft Fragen über die Beziehungen zwischen der AfD und Russland auf und zeigt, dass die Partei weiterhin ihre Unterstützung für Putins Politik zeigt.

Die Frage ist, ob dies ein Zeichen für die enge Beziehung zwischen der AfD und Russland ist oder ob es sich um einen unabhängigen Besuch handelt. Die Antwort auf diese Frage bleibt jedoch offen. Der Besuch wirft jedoch Fragen über die Motive von Urban und die Beziehungen zwischen der AfD und Russland auf.

Die Frage ist, ob die AfD ihre Unterstützung für Putins Politik fortsetzen wird oder ob sie sich von der Unterstützung für das terroristische Regime in der Ukraine distanzieren wird. Die Antwort auf diese Frage bleibt jedoch offen





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