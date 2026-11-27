Die britische Regierung unter Andy Burnham will Konversionspraktiken verbieten und mit bis zu fünf Jahren Haft ahnden. Die Opposition kritisiert die Pläne als Gefährdung der Religionsfreiheit.

Die britische Regierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sogenannte Konversionspraktiken strafrechtlich verfolgt. Premier Andy Burnham von der Labour-Partei steht hinter der Initiative, die es untersagen soll, Menschen durch Druck oder Gewalt zu ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität zu bekehren. Dies geschieht im Kontext wachsender gesellschaftlicher Debatten über die Rechte von LGBT-Personen und den Umgang mit religiös motivierter Diskriminierung im Vereinigten Königreich.

Kriminalisierung mit hohen Freiheitsstrafen

Wer laut dem neuen Entwurf andere Menschen mit Einschüchterung oder Zwang dazu bringen will, ihre sexuelle Orientierung oder Transgender-Identität zu ändern, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Diese drastische Maßnahme zielt darauf ab, eine neue rechtliche Schranke gegen psychische und physische Gewalt zu errichten. Das Gesetz soll klarstellen, dass keine religiöse oder persönliche Überzeugung die Anwendung von Zwang gegen die persönliche Identität eines anderen rechtfertigt.

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Religiöse Motive dokumentieren Fälle

Die Notwendigkeit solcher Gesetze begründet die Regierung mit statistischen Daten, die drastische Formen des Missbrauchs aufzeigen. Die Hilfsorganisation Galop hat zwischen 2022 und 2025 insgesamt 195 dokumentierte Fälle von Konversionspraktiken erhoben. Dabei stellte sich heraus, dass mehr als ein Viertel dieser Vorfälle explizit religiös motiviert waren. In einem extremen Beispiel wurde einem Imam vorgeworfen, ein brutales Ritual durchgeführt zu haben, bei dem Nadeln in den Rücken einer Person gestochen und Blut abgesaugt wurde, um angeblich den Teufel auszutreiben. Weitere Berichte sprechen davon, dass Pastoren ihre Opfer mit der Bibel schlugen, um diese "Dämonen" zu vertreiben.

Kritik von religiösen Führungspersonen

Gegen den Gesetzentwurf hat sich erheblicher Widerstand aus der religiösen Gemeinschaft mobilisiert. Bei einer Anhörung zum Entwurf warnte der Imam Hamza Zahid vom Zusammenschluss "Imame und islamischer Gelehrter", dass die Regeln zu weit reichen könnten. Er argumentierte, dass Imame aus Angst vor Ermittlungen der Justiz sogar vor freiwilliger Glaubensberatung zurückschrecken würden. Zahid betonte zwar, dass das Gesetz Missbrauch schützen müsse, forderte aber, dass religiöse Seelsorge, Gebete oder spirituelle Begleitung nicht kriminalisiert werden dürfen.

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Ängste vor Überwachung des privaten Raums

Shaista Gohir, die Gründerin des "Muslim Women's Network", teilte diese Bedenken und warnte vor unbeabsichtigten Konsequenzen für Familien. Sie kritisierte, dass Familien bereits aufgrund von Gesprächen über die sexuelle Orientierung ihrer Angehörigen kriminalisiert werden könnten. Die Sorge besteht darin, dass der enge Zusammenhang zwischen religiöser Erziehung und persönlicher Beratung im privaten Raum durch das Gesetz massiv eingeschränkt wird und Misstrauen zwischen Gemeinschaften und Strafverfolgungsbehörden gefördert wird.

Vergleich mit deutschem Recht und Ausblick

Der politische Diskurs im Vereinigten Königreich orientiert sich teilweise an bereits bestehenden Regulierungen im Nachbarland. In Deutschland sind Konversionsbehandlungen bei Minderjährigen bereits seit 2020 strikt verboten. Bei Erwachsenen sind diese Praktiken weiterhin erlaubt, sofern die Personen sich vollständig freiwillig und ohne jeden Zwang dafür entscheiden. Die britische Debatte zeigt nun, wie unterschiedlich der Umgang mit der Schnittstelle zwischen Religionsfreiheit und Schutz vor psychischer Gewalt in verschiedenen europäischen Rechtssystemen ausgestaltet ist.