Britische Aktien: Ein verstecktes Anlagepotential?

Experten der Société Générale sehen in Großbritannien eine interessante Anlagemöglichkeit, insbesondere im Aktienmarkt. Niedrige Bewertungen und hohe Dividendenrenditen machen britische Aktien attraktiv.

Für Anleger, die nach günstigen Bewertung smöglichkeiten suchen, empfiehlt die Société Générale einen Blick auf britische Aktien. Derzeit herrscht in Europa unter Anlegern aufgrund politischer Unsicherheiten eine Zurückhaltung bei Investitionen. Großbritannien hingegen wird oft als Anlage ziel ignoriert. Die Société Générale sieht jedoch in dem britischen Aktienmarkt eine interessante Chance.

In einer aktuellen Studie weisen die Experten darauf hin, dass der Aktienmarkt in Großbritannien aktuell günstig bewertet ist. Konkret liegt das Index-KGV des FTSE 100 bei 11,4, das KBV bei 1,7 und die Dividendenrendite bei 4,1 Prozent. „Wenn die Bank of England mehr Zinssenkungen durchführt als erwartet, könnte die daraus resultierende Abwertung des britischen Pfunds die Performance des FTSE 100 steigern“, erklärt die Société Générale. „Die starke Ausrichtung des FTSE 100 auf defensive Sektoren, die wir bevorzugen, und seine aktuelle Bewertung, die unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, erhöhen seiner Ansicht nach seine Attraktivität als Anlage.“ Niedrige Bewertungen und massive Chancen: Während die Unternehmen des FTSE 100 einen Großteil ihrer Umsätze im Ausland generieren, könnten Anleger mit einem Blick auf britische Nebenwerte noch ertragreichere Möglichkeiten finden. Beim FTSE 250 liegt das Index-KGV bei 10,8, das KBV bei 1,5 und die Dividendenrendite bei 3,5 Prozent. „Wir glauben jedoch, dass eine aggressivere Haltung der Bank of England die Anlageklasse in Zukunft unterstützen könnte“, so die Société Générale. „Aus diesem Grund behalten wir unsere übergewichtete Position bei britischen Small Caps gegenüber Large Caps bei.“ Anleger können mit ETFs wie dem Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (WKN: A12CX0) breit gestreut in britische Nebenwerte investieren. Wer dagegen auf der Suche nach spannenden Einzelwerten aus Großbritannien ist, findet in weiteren Artikeln interessante Einblicke.





