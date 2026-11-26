Unter Verweis auf eine 'erhöhte Bedrohung' haben die britischen Streitkräfte tausende Veteranen angeschrieben.

Unter Verweis auf eine "erhöhte Bedrohung" haben die britischen Streitkräfte tausende Veteranen angeschrieben.

"Wir haben ihnen geschrieben, um uns zu vergewissern, dass ihre Kontaktdaten auf Stand sind", sagte Verteidigungsminister Wes Streeting am Donnerstag dem Sender Skynews. Zudem solle mehr über die Erfahrungen und Kompetenzen herausgefunden werden, welche die Veteranen "seit dem Verlassen der Streitkräfte hinzugewonnen haben".

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"Es besteht kein Zweifel, und ich habe in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten ebenso wie all meine Amtskollegen in der Nato darüber gesprochen: Wir agieren in einem Umfeld erhöhter Bedrohung, und deshalb halte ich dieses Maß an Bereitschaft für eine sinnvolle, notwendige Vorsichtsmaßnahme", sagte Streeting. Das Vorgehen solle die Bevölkerung eher beruhigen als alarmieren, da die Regierung sich auf alle Eventualitäten vorbereite.