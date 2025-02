Britische Banken: Quartalszahlen und Unsicherheiten

Die bevorstehende Quartalsberichterstattung britischer Banken verspricht spannende Einblicke, ist aber auch geprägt von Unsicherheiten. Hoch verzinste Reserven bieten einen guten Puffer, aber der Wettbewerb leidet unter Fusionen. Analysten beobachten die Zahlen von Barclays, HSBC und Natwest mit Spannung, um die Auswirkungen regulatorischer Veränderungen, Wachstumspläne und die Auswirkungen des Ausstiegs aus dem Global Banking & Markets-Geschäft zu verstehen.

Die wirtschaftlichen Aussichten für britische Banken mögen nicht so gut sein. Doch hoch verzinste Reserven und Absicherungsgeschäfte liefern einen guten Puffer. Banken gelten gemeinhin als Barometer der Wirtschaft, insbesondere wenn sie sich auf den Heimatmarkt fokussieren. Doch gibt es gleich mehrere gute Gründe, weshalb die bevorstehende Quartalsberichterstattung der britischen Institute wenig Aufschluss darüber geben wird, ob sich das Vereinigte Königreich bereits im Abschwung befindet.

Derzeit zahlen britische Banken ihren Kunden für Sichteinlagen um die 1,5%. Zugleich erhalten sie von der Bank of England 4,5% für ihre bei der Notenbank hinterlegten Gelder. Bislang gibt es keine Obergrenze dafür, wie viel sie dort einzahlen können. Für die Institute ist das ein außerordentlich rentables Geschäft, das nur geringfügige Kosten verursacht. Dass die Bank of England beim Senken der Bank Rate Zeit lassen will, kommt den Banken zusätzlich entgegen. „Wie durch Kreditvergabe in der breiten Wirtschaft ähnliche Renditen erzielt werden könnten, ist schwer ersichtlich“, schrieb der Bankenanalyst Edwarth Firth von Keefe, Bruyette & Woods in einer aktuellen Studie. Eine Obergrenze sei empfehlenswert, um die Kreditvergabe zu fördern und die Zinsergebnisse der Banken aufbessern. Gleich drei Retailbanken wurden von Rivalen geschluckt: Virgin Money von Nationwide, Tesco Bank von Barclays und Sainsbury’s Bank von Natwest. Das wird dem Wettbewerb nicht förderlich sein. Barclays wird den Zahlenreigen am 13. Februar (Donnerstag) eröffnen, gefolgt von Natwest am 14. Februar (Freitag). „Anleger werden bei Barclays auf einen möglichen Aktienrückkauf für 1 Mrd. Pfund warten, für den sich die Bank auf ihre starke Kapitalausstattung stützen könnte, aber dafür gibt es keine Garantie“, sagte der Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Der Erzrivale der Deutschen Bank ist stärker in den Vereinigten Staaten engagiert als andere britische Institute. Der ehemalige CEO Jes Staley stellte Barclays als neu auf. Nachdem die großen US-Investmentbanken starke Zahlen für das Schlussquartal vorgelegt haben, wird es darum gehen, ob Barclays damit Schritt halten konnte. Zudem ist die Frage, ob sich das Institut mit seinen ehrgeizigen Wachstumsplänen im Plan befindet. Im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen, im Schnitt ein Wachstum von 27%. Im Geschäft mit Aktien (Equity Capital Markets, ECM) sei es für sie um 31% vorangegangen, bei klassischen Investment-Banking-Dienstleistungen wie der Beratung bei Übernahmen und Fusionen sogar um 35%. Seit 2020 sind die Einnahmen der hauseigenen Investmentbank von Barclays gemessen an den durchschnittlichen risikogewichteten Assets (RWA) von 6,8% auf 5,5% zurückgegangen. Er erwarte, dass die Einnahmen bis einschließlich 2026 im hohen einstelligen Bereich liegen. Die Kosten sollen ihm zufolge unterdessen nur moderat steigen. Die Cost-Income-Ratio soll von 70% auf einen Wert im oberen Bereich zwischen 50% und 60% gedrückt werden, sagte. Die Eigenkapitalrendite werde 2026 auf Höhe der gesamten Gruppe liegen, also bei mindestens 12%. Am Markt will das bislang niemand so richtig glauben, was sich in der Bewertung widerspiegelt. Eine Studie der Deutschen Bank nannte das „ungerechtfertigte Skepsis“.HSBC entschied sich dagegen für die Citigroup. Was zählt, sind Aussagen zur Kreditqualität sowie zu den Auswirkungen regulatorischer Veränderungen auf das US-Geschäft. Zu den spannendsten Fragen dieser Quartalssaison gehört, wie der Konzernumbau der HSBC weitergeht. Mit den Geschäftszahlen, die am 19. Februar (Mittwoch) vorgelegt werden sollen, will CEO Noel Quinn seine im Oktober angekündigten Pläne en detail vorstellen. Am 20. Februar (Donnerstag) gewährt die Lloyds Banking Group Einblick in ihre Bücher. Bislang weiß man nur von der Einteilung der HSBC-Welt in „östliche“ und „westliche“ Märkte. Das Investment Banking wurde ins Firmenkundengeschäft integriert, das Führungsgremium der Gruppe um ein Drittel eingedampft. Seitdem wurden nur noch kleinere Schritte getan. Die Bank kündigte an, sich aus dem Geschäft mit M&A-Beratung und Börsengängen in Europa und Amerika zurückzuziehen. Die Payment-App muss HSBC nicht viel tun, um die Eigenkapitalrendite (RoTE) auf einem gesunden Niveau im mittleren Bereich zwischen 10% und 20% zu halten“, schrieb der Deutsche-Bank-Analyst Robert Noble. Er rechnet mit einer „ziemlich begrenzten“ Restrukturierung, für die in den kommenden 12 bis 18 Monaten Kosten von weniger als 3 Mrd. Dollar anfallen. HSBC muss sich in diesem Jahr auch mit der Frage des Kapitalausbaus auseinandersetzen. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) der Gruppe lag im letzten Jahr bei 8,8%, was deutlich unter dem Ziel von 12% lag. Dies liegt zum Teil an dem Rückzug aus dem Global Banking & Markets-(GBM)-Geschäft, vor allem in Europa und Nordamerika. Ohne dieses Geschäft wäre die Eigenkapitalrendite theoretisch um 100 Basispunkte höher. Elhedery fungierte einst als Co-Chef von GBM. Beantworten muss HSBC sich auch Fragen, wie es die im Oktober angekündigten Pläne zur Restrukturierung umsetzen will und wie sich diese auf die Gewinne und die Kundenbeziehungen auswirken wird. Was das Institut von seinen Geschäftsfeldern trennen will, ist ebenfalls offen.





