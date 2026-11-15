Britische F-35B fangen russischen Bomber vor Norwegen ab

Britische F-35B-Jäger starteten vom Flugzeugträger HMS Prince of Wales, um einen russischen Langstreckenbomber abzufangen. Die Begegnung fand vor der norwegischen Küste im Rahmen einer NATO-Operation statt.

Britische F-35B -Kampfflugzeuge starteten am 5. November vom Flugzeugträger HMS Prince of Wales, um einen russischen Langstreckenbomber vor der Küste Norwegen s abzufangen. Dieser Zwischenfall ereignete sich während der Anwesenheit der britischen Marineverbände in den Gewässern des atlantischen Nordens. Die HMS Prince of Wales war Teil einer größeren NATO -Flotte, die in der Region patrouillierte und übte.

Der Abfangmanöver Mechanismus

Die britische Marine gab an, dass die Präsenz der NATO-Streitkräfte "russische Aufmerksamkeit" erregt habe. Als ein russisches Langstreckenflugzeug aufgetaucht war, reagierten die britischen Streitkräfte unverzüglich. Die F-35B-Jets wurden in die Luft geschickt, um die russische Maschine, bei der es sich um den Typ Tu-95 handelt, zu begleiten und sicher von der Gruppe wegzuführen. Das spezifische Manöver zur Abfangaktion endete offiziell am 5. November.

Also read Nations League im Liveicker: Haaland und Norwegen droht gegen Wales das Aus

NATO-Verbündete und Schiffskonvois

Die HMS Prince of Wales führte eine von drei maritimen Einsatzgruppen an. Nach Angaben des Fachportals "Military Watch" nahmen an dieser Operation 17 Staaten teil. Beteiligt waren 20 Kriegsschiffe und 40 Flugzeuge, die zusammen eine beeindruckende maritime Macht demonstrierten. An Bord des Flugzeugträgers befanden sich F-35B der britischen Staffel 617. Das Schiff wurde dabei von der norwegischen Fregatte KNM Fridtjof Nansen begleitet. Die F-35B sind auf kurzen Startstrecken und senkrechten Landungen spezialisiert, was sie ideal für den Einsatz von Trägern macht.

Sicherheit und diplomatische Besuche

Der Flugzeugträger HMS Prince of Wales ist das zweite Schiff der Queen-Elizabeth-Klasse und dient als Flottenflaggschiff der Royal Navy. Es wurde am 10. Dezember 2019 in Dienst gestellt und gehört zu den größten jemals in Großbritannien gebauten Kriegsschiffen. Die Besatzung umfasst regulär 700 Personen, es können aber bis zu 1450 Mann an Bord sein. Am Samstag traf das Schiff in Oslo ein, nachdem Nebel den Einlauf in den Fjord verzögert hatte. Dieser Besuch stand im Zusammenhang mit dem sicherheitspolitischen Atlantic Future Forum. Die norwegische Lage nahe Russland und der Arktis macht das Land zu einem wichtigen NATO-Standort im Norden.

Advertisement

Vergleichbare Vorfälle und Übungen

Ähnliche Begegnungen gab es bereits in der jüngeren Vergangenheit. Im Oktober begleiteten britische F-35B und norwegische F-35A bei der Übung "Global Thunder" einen US-Bomber vom Typ B-52. Dies diente dem Test des Zusammenspiels der NATO-Verbündeten am Nordpolarkreis. Schon im Juli 2026 hatten zwei britische F-35 ein russisches Seeaufklärungsflugzeug vom Typ Tu-142 begleitet. Das russische Flugzeug sei laut dem britischen Verteidigungsministerium unnötig nah an eine Schiffgruppe herangeflogen und habe Sonarbojen abgeworfen. Ein Sprecher des Ministeriums nannte das Vorgehen unsicher und unprofessionell.

Rechtliche Einordnung der Situation

Wann und wo genau der jüngste Abfangversuch stattfand, ist nicht bekannt. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass der russische Bomber den britischen oder norwegischen Luftraum verletzt hat. Auch wurden keine Waffen eingesetzt. Der russische Tu-95 und der zugehörige Seeflieger Tu-142 dienen primär der maritimen Aufklärung. Die Briten sehen ihre Aktionen als notwendige Abschreckung und Reaktion auf unprofessionelles Verhalten russischer Streitkräfte in den internationalen Gewässern vor der norwegischen Küste.